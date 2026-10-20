Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe empataron 1-1 este lunes por la noche en el estadio Guillermo Laza, en el partido que cerró la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los goles llegaron durante el segundo tiempo, en un encuentro que tuvo escasas situaciones de peligro y que terminó dejando a los dos equipos fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El conjunto dirigido por Guillermo Duró consiguió ponerse en ventaja a los cinco minutos del complemento, gracias a un cabezazo de Juan Cruz Randazzo. Sin embargo, la diferencia duró apenas seis minutos, ya que Tobías Rubio apareció para establecer la igualdad definitiva.

El resultado también tuvo consecuencias en la lucha por la permanencia, donde Riestra todavía necesita sumar para asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

Dos goles en seis minutos cambiaron el partido

Después de una primera etapa con pocas situaciones claras, el marcador se abrió a los 50 minutos de juego.

Juan Cruz Randazzo conectó de cabeza y convirtió el primer gol de la noche para Deportivo Riestra. El defensor logró aprovechar una de las oportunidades del equipo local, que hasta ese momento no había conseguido romper la igualdad.

Sin embargo, el autor del tanto debió abandonar el campo de juego pocos minutos después por una lesión. La información disponible no precisa el diagnóstico ni el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas.

Unión reaccionó rápidamente. A los 56 minutos, el conjunto santafesino elaboró una jugada colectiva que terminó con la definición de Tobías Rubio, también de cabeza, para establecer el 1-1.

A partir de ese momento, los dos equipos buscaron encontrar espacios para quedarse con los tres puntos, aunque ninguno consiguió modificar nuevamente el resultado.

Un empate que complica la clasificación

La igualdad dejó a Deportivo Riestra y Unión fuera de los puestos de playoffs cuando restan tres fechas para finalizar la fase regular del Torneo Clausura.

Para el Malevo, el partido representaba una oportunidad de sumar tres puntos como local y mejorar su situación en las dos competencias que afronta dentro del campeonato: la clasificación a la siguiente instancia y la lucha por mantenerse en Primera División.

Por su parte, Unión llegó al encuentro con la necesidad de conseguir una victoria que le permitiera avanzar en la tabla de posiciones. El empate le permitió sumar una unidad, pero no alcanzó para ingresar a la zona de clasificación.

En este marco, ambos conjuntos deberán afrontar las últimas jornadas con un margen de recuperación cada vez más reducido.

Aldosivi sigue con posibilidades de permanecer en Primera

Una de las principales consecuencias del resultado se relaciona con la definición del descenso.

Una victoria de Deportivo Riestra habría determinado el descenso de Aldosivi a la Primera Nacional. Sin embargo, el empate mantuvo abiertas las posibilidades matemáticas del conjunto marplatense.

Además, Riestra todavía no pudo asegurar su propia permanencia, por lo que los resultados de las próximas fechas serán determinantes para su futuro.

Con tres jornadas por delante, el Malevo y el Tatengue deberán mejorar sus resultados si pretenden alcanzar los playoffs. En el caso del conjunto local, también estará en juego la continuidad en la máxima categoría.