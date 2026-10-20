El director de la consultora Zentrix, Claudio Montiel, defendió el relevamiento sobre las dificultades para llegar a fin de mes y rechazó las acusaciones de Javier Milei contra quienes difunden ese diagnóstico. En una entrevista con AM 530, sostuvo que el resultado puede contrastarse con otros indicadores de la economía.

Según el último Monitor de Opinión Pública de la consultora, sólo el 34% de los argentinos llega a fin de mes. Ese dato motivó los cuestionamientos del Presidente durante una intervención en Neuquén, donde vinculó el informe con el kirchnerismo y objetó el significado de la expresión utilizada para describir las dificultades económicas.

“Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, planteó Milei. El martes volvió sobre el tema y calificó de “operadores” a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes. También insistió con ese argumento en un mensaje publicado en el chat de una transmisión en vivo.

Montiel consideró “una pena” que el mandatario “se burle o se ría de ese dato cuando es más que preocupante”. Durante la entrevista radial, afirmó que los resultados de Zentrix pueden cruzarse con el aumento de la morosidad y la caída del consumo. “Es la economía, están peleando con los datos de la economía”, sostuvo.

El consultor también rechazó las descalificaciones políticas. “No somos operadores, ni mapuches iraníes, ni comunistas”, expresó en AM 530. Y agregó: “Al Presidente le puede gustar o no, pero lamentablemente siempre está la agresión de por medio”.