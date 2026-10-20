El equipo de campaña del presidente brasileño Luiz Lula da Silva pediría este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura de Flávio Bolsonaro por una supuesta interferencia de Meta en las elecciones. Según una fuente del oficialismo citada por AFP, el recurso alegaría una presunta “manipulación algorítmica” para perjudicar al mandatario antes del balotaje del próximo domingo.

La presentación todavía no estaba confirmada en la información disponible. El planteo se suma a las denuncias realizadas por Lula después de la primera vuelta, cuando acusó a la compañía de restringir la circulación de sus contenidos en Instagram y WhatsApp. Su partido llevó el reclamo ante la justicia electoral y la Organización de Estados Americanos.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, aseguró este martes que cumplió las órdenes del TSE para garantizar un trato igualitario a ambas candidaturas. La empresa negó tomar partido en la disputa electoral, aunque reconoció errores técnicos que afectaron anuncios de la campaña de Lula.

El lunes, la autoridad electoral había dado a la compañía un plazo de 24 horas para demostrar que había adoptado las medidas requeridas. El tribunal consideró que seguían pendientes acciones exigidas la semana anterior y advirtió que, en caso de incumplimiento, impondría una multa diaria equivalente a unos 200.000 dólares.

“Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión”, afirmó Meta en un comunicado difundido el martes. Entre los cambios, informó que únicamente los candidatos y partidos registrados ante la justicia electoral pueden publicar anuncios en sus redes.

La compañía también comunicó que retiró de circulación 720 publicaciones con contenido generado por inteligencia artificial que no tenía la identificación correspondiente. Respecto de los anuncios de Lula desactivados por error, atribuyó lo ocurrido a “incidentes” técnicos que, según sostuvo, no se limitaron a Brasil. Esa explicación difiere de la denuncia de la campaña oficialista, que acusa a la plataforma de favorecer a Bolsonaro.

La controversia se produce en la recta final de la elección presidencial. Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta del 4 de octubre con el 47% de los votos, frente al 45% de Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo.

Durante la campaña, Lula también acusó al Gobierno de Estados Unidos de intentar intervenir en los comicios en favor de su adversario. Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump. La acusación del mandatario brasileño constituye un señalamiento político y no una interferencia acreditada por el material disponible.

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