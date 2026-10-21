Un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta se registró durante la tarde del martes 20 de octubre en Venado Tuerto. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 8 y calle 9 de Julio, donde un joven motociclista fue asistido por los servicios de emergencia y recibió el alta médica en el lugar.

El episodio se produjo alrededor de las 14:12, en un sector de circulación vehicular de la ciudad. los vehículos involucrados fueron un camión Iveco blanco con semirremolque y una motocicleta Honda GLH de 150 centímetros cúbicos, de color negro.

El transporte de carga era conducido por Leandro, de 32 años, mientras que en la motocicleta circulaba Santiago, de 22.

El motociclista fue atendido en el lugar

Una de las imágenes difundidas después del accidente muestra la motocicleta debajo del transporte de carga. Sin embargo, hasta el momento no se precisó cómo se produjo la colisión ni qué maniobras realizaron los conductores antes del impacto.

Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios y el personal sanitario, el motociclista se encontraba sentado sobre la vereda.

Los equipos de emergencia realizaron una evaluación física del joven junto con profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), con el objetivo de determinar si presentaba lesiones que requirieran atención hospitalaria.

Tras completar la revisión, los profesionales médicos consideraron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud y dispusieron su alta en el mismo lugar.

Intervinieron bomberos, policías y agentes de Tránsito

El procedimiento contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, personal del SIES, efectivos policiales del 911 y agentes del área de Tránsito municipal.

Los equipos trabajaron en la asistencia de las personas involucradas y en el ordenamiento de la circulación durante el operativo.

La intersección de Ruta Nacional 8 y 9 de Julio constituye un punto de circulación compartida entre vehículos particulares, motocicletas y transportes de carga, por lo que este tipo de incidentes requiere la intervención coordinada de los organismos de emergencia.

Investigan las circunstancias del accidente

Por el momento, no se informó oficialmente qué circunstancias originaron la colisión. Tampoco trascendieron conclusiones de peritajes que permitan establecer eventuales responsabilidades.

La imagen de la motocicleta debajo del camión refleja las características del siniestro, aunque no permite determinar por sí sola cómo ocurrió.

El dato principal del episodio es que el conductor de la moto pudo ser atendido en el lugar y no requirió traslado hospitalario, de acuerdo con la información publicada.

Cualquier precisión sobre la mecánica del accidente quedará sujeta a los informes que puedan aportar las autoridades intervinientes.