Un hombre identificado como J. O. Z. enfrenta un pedido de seis años de prisión efectiva por su presunta participación en dos maniobras de estafa cometidas en Maggiolo y San Eduardo, localidades del departamento General López. Los episodios ocurrieron en septiembre de 2025 y tuvieron como víctimas a dos mujeres de 89 y 91 años.

La acusación fue presentada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. El funcionario atribuyó al imputado una estafa consumada y otra en grado de tentativa.

El primer engaño ocurrió en Maggiolo

El 11 de septiembre de 2025, una mujer de 89 años recibió reiteradas llamadas telefónicas de una persona que se hacía pasar por su nieto.

Según la investigación, el interlocutor le explicó que necesitaba cambiar dinero y que enviaría a alguien de confianza para retirarlo.

La mujer preparó el efectivo, pero la operación no llegó a concretarse. Cuando el presunto encargado de recogerlo llegó al domicilio, fue atendido por un empleado de un comercio contiguo.

Ante esa situación, el visitante preguntó por una farmacia y se retiró rápidamente mientras hablaba por teléfono.

La Fiscalía considera que esa intervención impidió que se concretara la estafa.

En San Eduardo se llevaron dólares y joyas

Un día después, el 12 de septiembre, se produjo una maniobra similar en San Eduardo.

En esta oportunidad, la víctima fue una mujer de 91 años, quien recibió llamadas de una persona que simulaba tener un vínculo familiar.

El interlocutor le aseguró que su hijo se encontraba en una entidad bancaria y necesitaba cambiar dólares.

De acuerdo con la acusación, la mujer creyó esa versión y entregó a un hombre que llegó hasta su domicilio un bolso con aproximadamente 200.000 dólares y numerosas joyas de oro, entre ellas alianzas, anillos y pulseras.

Los investigadores sostienen que el acusado habría cumplido la función de retirar los bienes, mientras otra persona mantenía la comunicación telefónica con la víctima.

Cámaras, remises y transferencias: las pruebas de la investigación

Para reconstruir los movimientos del sospechoso, la Fiscalía reunió registros de cámaras de seguridad, testimonios de remiseros, comprobantes bancarios e información telefónica.

Según indicaron los investigadores, durante ambas jornadas se utilizaron vehículos de una misma empresa de remises para trasladarse desde Venado Tuerto hacia las localidades donde ocurrieron los hechos.

En el episodio de Maggiolo, las cámaras permitieron seguir parte del recorrido hasta un kiosco de Venado Tuerto, donde se detectaron pagos mediante transferencias vinculadas al acusado.

Por otro lado, en el caso de San Eduardo se incorporó un comprobante correspondiente al pago del viaje desde una cuenta perteneciente a quien había sido pareja del imputado.

La investigación también incluyó registros de alojamiento y allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Fiscalía solicitó una condena de seis años

Con los elementos reunidos, Raposo solicitó que J. O. Z. sea condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales correspondientes.

La responsabilidad penal del acusado todavía debe ser determinada por la Justicia. El material difundido no incluye la postura de la defensa ni informa una sentencia.

El caso vuelve a poner en discusión las estafas telefónicas dirigidas a personas mayores, especialmente aquellas en las que los delincuentes simulan emergencias familiares para conseguir dinero o bienes de valor.