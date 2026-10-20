El gobierno de Brasil rechazó este martes los ataques del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y sus insinuaciones sobre una posible manipulación electoral. A cinco días del balotaje del 25 de octubre, la Cancillería brasileña emitió un comunicado en el que calificó esas expresiones como una manifestación “antidemocrática”, “inaceptable” y “desequilibrada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Mauro Vieira, sostuvo que los dichos del mandatario argentino constituyen un intento de injerencia externa en el proceso democrático. También cuestionó que las acusaciones alcanzaran al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico del país.

La respuesta oficial defendió la confiabilidad de ese mecanismo. Según la Cancillería, el sistema ha demostrado ser seguro, no registró irregularidades y recibió el respaldo de observadores internacionales durante la primera vuelta. El comunicado cerró con una advertencia: la decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente a sus ciudadanos, que se expresarán en las urnas “sin ningún tipo de injerencia externa”.

El cruce comenzó cuando Milei compartió en X un fragmento de una entrevista que Lula había dado el lunes por la noche a SBT News. Allí, el presidente brasileño cuestionó la semana laboral de seis días y se refirió al peso de las tareas domésticas sobre las mujeres.

“La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”, afirmó Lula en esa entrevista. La declaración se produjo en el contexto de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sancionada por el Parlamento brasileño.

Milei respondió con la expresión “Los progres machirulos” y acusó a sus adversarios de señalar como misóginos a quienes los enfrentan. Después agregó: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”. Esa insinuación fue uno de los ejes del rechazo diplomático brasileño.

La Cancillería también vinculó las palabras de Milei con las denuncias electorales de sectores alineados con Jair Bolsonaro. Sostuvo que el presidente argentino reiteraba mentiras difundidas por quienes habían perdido las elecciones y participado del intento de golpe.

La disputa tiene como telón de fondo el apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro, rival de Lula en el balotaje. El viernes anterior, Lula había cuestionado en una publicación los recortes del gobierno argentino y los había usado como argumento contra su adversario. En ese mensaje, atribuyó a la política de “motosierra” un aumento de la miseria en Argentina y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría aplicar ese rumbo en Brasil.

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