La Municipalidad de Santa Fe comenzó a instalar módulos habitacionales en el ingreso a Alto Verde para alojar a familias de la Vuelta del Paraguayo que deban dejar sus viviendas ante una eventual crecida del río Paraná. Los trabajos forman parte de un operativo preventivo coordinado con el Gobierno provincial.

El Centro de Asistencia Integral estará sobre calle Demetrio Gómez y contará, en una primera etapa, con entre 80 y 90 unidades. Cada módulo estará destinado a una familia de cuatro o cinco integrantes. La instalación busca disponer de alojamiento antes de que una posible emergencia obligue a trasladar a los vecinos.

La preparación del predio no implica que se haya ordenado una evacuación. Según los pronósticos mencionados por funcionarios municipales, los niveles previstos del río se ubicaban por debajo de los umbrales de alerta y evacuación. El municipio decidió avanzar con las tareas ante la posibilidad de que cambien las condiciones hidrológicas y mantendrá el seguimiento de los informes para evaluar si debe activar la asistencia.

Las viviendas temporales tendrán 18 metros cuadrados, con dimensiones de seis por tres metros. Estarán construidas con paneles de madera prefabricados y techo de chapa con aislante térmico. También se colocarán sobre pilotes para reducir el contacto con la humedad del suelo.

El predio dispondrá de calles internas, baños, duchas y canillas comunitarias, además de recolección de residuos y atención sanitaria. Las tareas en marcha incluyen el acondicionamiento del terreno, la instalación de electricidad y agua y la colocación de un cerco perimetral. La asistencia durante la permanencia de las familias será coordinada entre el municipio y la Provincia.

El plan contempla un segundo terreno frente al primero, sobre la misma calle, donde podrían colocarse otros 80 a 90 módulos. Si se concretan ambas etapas, la capacidad total prevista sería de entre 160 y 180 unidades. Esa ampliación forma parte de la planificación y todavía no constituye alojamiento disponible.

Para proveer las viviendas temporales, el municipio firmó un convenio con la organización social Techo. El acuerdo inicial comprendía 40 módulos y luego fue ampliado para incorporar otras 80 unidades. También se prevé recuperar estructuras utilizadas en inundaciones anteriores para ampliar la capacidad de respuesta.

En paralelo, las autoridades trabajan en una red de 22 refugios temporarios en clubes, vecinales y otras instituciones para atender episodios de lluvias intensas. Estos espacios están pensados para estadías breves, de dos o tres días según las circunstancias. El municipio indicó que no prevé utilizar escuelas, con el objetivo de evitar interrupciones en las clases.

El operativo involucra a más de diez áreas municipales. Como parte de la prevención, las autoridades también recomendaron mantener limpios los reservorios, las cunetas y los desagües, y evitar arrojar residuos que dificulten el escurrimiento del agua.

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