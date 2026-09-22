Independiente atraviesa el Torneo Clausura 2026 con una marcada diferencia entre sus producciones como visitante y sus resultados en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Después del triunfo 2-1 frente a Unión en Santa Fe, el equipo de Jadson Viera quedó como uno de los conjuntos de mejor rendimiento jugando fuera de su estadio.

El Rojo disputó cinco encuentros como visitante y ganó cuatro. Superó a Estudiantes en el inicio del campeonato, luego venció a Lanús y Central Córdoba y, en su presentación más reciente, se impuso frente a Unión en el estadio 15 de Abril. La única derrota en esa condición fue ante Vélez.

De esta manera, Independiente consiguió 12 de los 15 puntos que disputó fuera de Avellaneda, equivalente al 80 por ciento de las unidades disponibles.

El contraste aparece al observar sus números como local. En cinco partidos en el Libertadores de América, Independiente consiguió una sola victoria: fue contra Newell's por la segunda fecha.

Además, empató frente a Independiente Rivadavia y San Lorenzo, mientras que perdió ante Platense y Gimnasia de Mendoza. En total acumuló cinco puntos sobre 15 posibles frente a su público.

Esos resultados lo ubican entre los equipos de menor producción como local dentro de la Zona A. El dato adquiere mayor relevancia porque, al mismo tiempo, su campaña fuera de Avellaneda le permitió mantenerse en zona de clasificación a la fase final del certamen.

La última victoria también mostró capacidad de reacción. Unión abrió el marcador en el comienzo del segundo tiempo por intermedio de Marcelo Estigarribia, pero Independiente respondió rápidamente. Un gol en contra de Juan Pintado estableció el empate y Maximiliano Meza completó la remontada para el 2-1 definitivo.

Con diez jornadas disputadas, la diferencia entre ambas condiciones se convirtió en uno de los datos estadísticos más particulares de la campaña del Rojo.

Por otro lado, no existen elementos suficientes para determinar una causa concreta que explique esa diferencia. Cualquier relación con la presión de jugar como local, el desarrollo de los partidos o las características de los rivales debe considerarse una interpretación y no un hecho comprobado.

El próximo partido ofrecerá una nueva oportunidad para modificar esa tendencia. Independiente recibirá a Instituto el viernes 2 de octubre, desde las 19.15, en Avellaneda. El conjunto cordobés llega como uno de los protagonistas de la Zona A, por lo que el encuentro tendrá incidencia directa en la pelea por ingresar a la fase final.

Independiente intentará trasladar a su estadio la efectividad que hasta el momento mostró principalmente cuando le tocó jugar lejos de casa.