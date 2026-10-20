El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Reconquista ejecutan dos alcantarillas sobre la Ruta Provincial 40s y un túnel por debajo de la Ruta Nacional A009 para ampliar la capacidad de drenaje urbano. Las tres intervenciones cuentan con una inversión de 215 millones de pesos, según informó la Provincia, y buscan reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

Los trabajos se concentran en los cruces de las rutas, donde se procura facilitar la salida de los excedentes de agua. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló en la comunicación oficial que la infraestructura existente resultó insuficiente durante las últimas precipitaciones. Según explicó, las adecuaciones buscan mejorar el escurrimiento en los barrios Nuevo, Nueva Fe, La Loma y el sector suroeste de la ciudad.

Sobre la Ruta Provincial 40s se colocan dos nuevas alcantarillas con estructuras de módulos premoldeados, alas y guardarruedas. De acuerdo con el detalle técnico difundido, tienen dos metros de alto y 15 metros de ancho. Su función será ampliar la capacidad de evacuación del agua en ese sector.

La intervención sobre la Ruta Nacional A009 consiste en la construcción de un túnel liner de 38 metros de longitud. El sistema utiliza una excavación por debajo de la calzada y chapas de acero galvanizado, mediante una tecnología modular sin zanja. La conducción está prevista como una vía adicional para evacuar los excedentes hídricos.

Enrico vinculó el financiamiento con los Aportes del Tesoro Nacional gestionados por el Gobierno Provincial. El ministro sostuvo que esos recursos fueron destinados a reforzar la seguridad hídrica en seis localidades del norte santafesino, entre ellas Reconquista.

En paralelo, la Provincia y el municipio evalúan alternativas para realizar tareas de mantenimiento de canales. Esa instancia continúa en análisis, mientras avanzan las intervenciones en los cruces viales.

La Provincia también informó que entregó bombas de bajo levante a la Municipalidad y que destina aportes para la compra de maquinaria vinculada con las tareas de drenaje. El Gobierno encuadró estas medidas en las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño y los episodios de lluvias intensas.

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