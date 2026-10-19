Dos conductores resultaron heridos tras un choque entre un Chevrolet Tracker y un Renault Sandero en el cruce de la ruta provincial 14 y la ruta nacional A012. Ambos fueron trasladados al SAMCo de Álvarez para ser evaluados y recibir las curaciones correspondientes.

El siniestro ocurrió este lunes 19 de octubre, pasadas las 9:30, de acuerdo con el reporte de El Callejero de Bolsillo. Las causas de la colisión no estaban establecidas en la información disponible.

Uno de los hombres es oriundo de Venado Tuerto y el otro, de Álvarez. El material difundido no precisa cuál de ellos conducía cada vehículo ni detalla cómo se produjo el impacto.

La información preliminar señala que las heridas de ambos conductores no revestían gravedad. De todos modos, fueron derivados al centro de salud para realizarles revisiones y atender las lesiones. No se informó un diagnóstico médico posterior a esa evaluación.