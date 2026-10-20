El Ministerio de Salud de Santa Fe y Unicef Argentina presentaron este martes una actualización de la Guía de Alimentación Complementaria Segura y Saludable, destinada a acompañar la nutrición de niñas y niños desde el nacimiento hasta los 36 meses.

La actividad se desarrolló en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), con la participación de autoridades provinciales, especialistas y representantes de organismos vinculados a la salud infantil.

La propuesta forma parte de las políticas públicas orientadas a los primeros mil días de vida, una etapa fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños.

Los ultraprocesados, entre las principales preocupaciones

Uno de los aspectos incorporados en la actualización es la influencia que tienen la publicidad y la disponibilidad de alimentos ultraprocesados sobre las decisiones de las familias.

Durante la presentación, Verónica Risso Patrón, oficial de Nutrición de Unicef Argentina, advirtió que los hábitos alimentarios no dependen exclusivamente de las decisiones individuales.

“Las familias no pueden solas, necesitan un entorno y políticas que las acompañen”, expresó.

Según indicó la representante de Unicef, aproximadamente la mitad de las niñas y los niños argentinos consume productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El comunicado no precisa la fuente estadística ni el grupo de edad al que corresponde ese porcentaje.

La especialista explicó que la falta de tiempo, las condiciones del entorno y las estrategias de comercialización pueden influir en la elección de alimentos.

Cuatro recomendaciones para una alimentación saludable

La guía establece cuatro líneas de trabajo que serán promovidas durante el período 2026-2027.

La primera es la lactancia materna, con la recomendación de mantenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla hasta los dos años o más, junto con la incorporación progresiva de otros alimentos.

El segundo eje es la alimentación perceptiva, que propone respetar las señales de hambre y saciedad de cada niño, sin utilizar la comida como premio o castigo.

También se incluyen recomendaciones sobre higiene, lavado de manos, preparación segura de los alimentos y acceso al agua potable.

Por último, el documento plantea fortalecer la protección de las infancias frente a la publicidad de ultraprocesados y bebidas azucaradas, especialmente en ámbitos escolares y sectores socialmente vulnerables.

El papel del Estado y los equipos de salud

La ministra Silvia Ciancio sostuvo que la alimentación infantil constituye una prioridad para la gestión provincial y destacó la articulación con el Ministerio de Educación y distintas organizaciones.

“El Estado es el garante definitivo”, afirmó durante el encuentro.

Por su parte, la pediatra Florencia Fontana, referente provincial de lactancia, señaló que el objetivo es transformar las recomendaciones científicas en herramientas concretas para las familias y los profesionales sanitarios.

Además, destacó la necesidad de recuperar prácticas vinculadas con la alimentación con leche humana y abordar la influencia del marketing alimentario.

Cómo continuará la implementación

La presentación finalizó con mesas de trabajo intersectoriales destinadas a coordinar la aplicación de las recomendaciones en los efectores sanitarios de Santa Fe.

También se prevé desarrollar talleres informativos para madres, padres y personas responsables del cuidado infantil.

El próximo desafío será trasladar estas pautas a la atención cotidiana y determinar su alcance en las distintas localidades de la provincia, especialmente en aquellas donde existen dificultades de acceso a alimentos saludables.