Los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, tienen previsto reunirse este martes 20 de octubre en Paraná para participar de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos.

La actividad se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana y contará con la participación de funcionarios provinciales, representantes de cámaras empresariales, integrantes del sector productivo y especialistas vinculados al desarrollo económico.

El encuentro tendrá como principal objetivo analizar los desafíos que enfrentan las tres provincias y promover una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos y el sector privado.

Infraestructura y logística, entre los principales temas

Uno de los ejes de las jornadas será la infraestructura necesaria para mejorar la competitividad de las actividades productivas de la Región Centro.

En ese marco, se abordarán cuestiones vinculadas con el transporte de mercaderías, la conectividad territorial y el funcionamiento de los corredores bioceánicos, considerados estratégicos para facilitar la circulación de productos hacia distintos mercados.

La articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tiene especial relevancia por la participación de estas provincias en actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios.

Además, la agenda contempla el análisis de herramientas que permitan mejorar las condiciones de producción y favorecer la integración de las economías regionales.

La inteligencia artificial y su impacto en el empleo

Otro de los puntos previstos será el avance de la innovación tecnológica y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos.

Las jornadas buscarán generar un espacio de intercambio sobre las oportunidades que ofrecen estas herramientas para mejorar la eficiencia de las empresas y los desafíos que plantean para el mercado laboral.

Entre las cuestiones que forman parte de este debate se encuentran la capacitación de trabajadores, la adaptación de los sistemas productivos y la incorporación de nuevas tecnologías en diferentes sectores económicos.

Una agenda común para las tres provincias

La Región Centro constituye un ámbito de integración entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, orientado a promover iniciativas compartidas en materia económica, institucional y territorial.

La participación de los tres gobernadores permitirá reunir en una misma jornada las prioridades de cada administración provincial y las demandas de distintos sectores empresariales.

Por otro lado, el intercambio con representantes privados buscará identificar necesidades vinculadas con infraestructura, inversiones, innovación y condiciones de competitividad.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si durante el encuentro se anunciarán obras, compromisos presupuestarios o nuevos convenios entre las provincias.

Las conclusiones de las jornadas permitirán conocer si los temas abordados se traducen en propuestas concretas y cuáles serán los próximos pasos de la agenda regional.