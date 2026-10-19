La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 llegó a su fin después de 11 jornadas de actividades culturales, presentaciones y encuentros con escritores. La propuesta tuvo como sede el Cultural Fontanarrosa y fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro.

Según el balance difundido este lunes 19 de octubre por el Gobierno provincial, la edición registró un incremento en la convocatoria y en la comercialización de publicaciones. Uno de los datos destacados fue el crecimiento del 180 % en las ventas de libros del stand de Santa Fe, en comparación con el año anterior.

La ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, consideró que la feria se consolidó como un espacio de encuentro para residentes y visitantes. Además, sostuvo que el resultado comercial y la participación del público reflejan la importancia de mantener este tipo de propuestas culturales.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la cantidad total de visitantes ni el volumen general de ventas de las editoriales y librerías participantes.

Más de 150 autores santafesinos participaron de la programación

Uno de los ejes de la edición 2026 fue la promoción de la producción literaria provincial. De acuerdo con los organizadores, más de 150 escritores de Santa Fe tuvieron la posibilidad de presentar sus publicaciones y participar de actividades vinculadas con el sector editorial.

Entre ellos estuvo Gabriela Stringa, quien presentó su primer libro, "Eso que siempre estuvo ahí". La autora fue seleccionada mediante una convocatoria y destacó la posibilidad de compartir la programación con escritores de trayectoria.

También participó Dahiana Belfiori, autora de "No es posible ordenar el fuego", publicado por Mal de archivo Emisiones. La escritora valoró especialmente los encuentros entre autores, lectores y representantes del mundo editorial.

Estas actividades formaron parte de una agenda que buscó reunir distintas expresiones artísticas y acercar la producción literaria al público.

El balance de los organizadores

Desde la Municipalidad de Rosario también realizaron una evaluación positiva del encuentro. El secretario de Cultura y Educación municipal sostuvo que esta edición fue la de mayor convocatoria y destacó la diversidad de presentaciones.

El funcionario señaló, además, que la feria permitió a editoriales y libreros comercializar sus publicaciones, un aspecto relevante para el funcionamiento del sector.

Por su parte, el Gobierno provincial ratificó su intención de continuar acompañando este tipo de iniciativas. Rueda vinculó la participación de Santa Fe con la política cultural impulsada por la administración de Maximiliano Pullaro.

Un espacio para la producción editorial y los lectores

La Feria Internacional del Libro de Rosario volvió a reunir a escritores, editoriales, librerías y lectores en una programación de acceso público.

Más allá del balance oficial, los resultados generales de asistencia y comercialización permitirán dimensionar con mayor precisión el impacto de esta edición cuando se conozcan las cifras completas.

El cierre deja como principales datos difundidos la participación de más de 150 autores santafesinos y el crecimiento de las ventas registrado en el espacio provincial.