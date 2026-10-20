El Gobierno de Santa Fe entregó este lunes 19 de octubre cuatro bombas de bajo levante destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles inundaciones en el norte provincial. Los equipos fueron asignados a las localidades de Romang, Reconquista, Avellaneda y Las Toscas, en el marco de un programa de prevención y contingencia hídrica.

La entrega se realizó en el Camping Municipal Ichimaye, de Reconquista, con la participación de funcionarios provinciales y autoridades municipales de las localidades beneficiadas.

Los equipos forman parte de una adquisición de 90 bombas presentada la semana pasada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con una inversión total informada de $1.109.772.600.

Cómo son las bombas adquiridas

Según detalló el Ejecutivo provincial, la compra comprende 40 bombas de bajo levante y 50 equipos de achique, destinados a intervenir ante acumulaciones de agua y situaciones que requieran reforzar el drenaje.

Las bombas de bajo levante presentan diferentes capacidades: 22 pueden movilizar un millón de litros por hora cada una, otras 14 alcanzan los dos millones y cuatro tienen una capacidad de tres millones de litros por hora.

Por su parte, las 50 bombas de achique cuentan con un caudal individual de 90.000 litros por hora.

La distribución del equipamiento forma parte de las acciones que la Provincia desarrolla junto con municipios y comunas para atender situaciones de riesgo hídrico.

Obras y prevención ante posibles lluvias intensas

Durante la actividad, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que el trabajo conjunto con las administraciones locales se desarrolla desde hace dos años.

La funcionaria mencionó intervenciones de limpieza de canales, alcantarillado y alteo de defensas, y afirmó que la Provincia cuenta con una planificación preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

De acuerdo con las cifras oficiales, desde 2023 se limpiaron más de 5.000 kilómetros de canales de desagüe en Santa Fe. En el norte provincial se informaron 88 intervenciones sobre canales troncales y secundarios, que comprenden aproximadamente 259 kilómetros.

Nuevos recursos para Reconquista

Coudannes también hizo referencia a una resolución que permitirá destinar $433 millones a Reconquista para la adquisición de dos retroexcavadoras y un camión volcador.

Además, mencionó otros $1.000 millones previstos para obras menores relacionadas con limpieza, perfilado y redimensionamiento de canales.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, remarcó la importancia de contar con protocolos de actuación coordinados entre la Provincia y los gobiernos locales.

El funcionario explicó que los municipios y comunas tienen un papel central en la primera respuesta ante una emergencia y destacó la necesidad de fortalecer la organización territorial.

El objetivo provincial para los próximos meses

Según el balance presentado por el Gobierno santafesino, desde el inicio de la gestión se ejecutaron más de 400 obras en coordinación con comités de cuenca y administraciones locales.

La Provincia también informó que identificó 100 localidades con mayor riesgo hídrico. De ese total, 85 cuentan con intervenciones realizadas y en las 15 restantes avanzan los proyectos.

El objetivo oficial es alcanzar los 7.000 kilómetros de canales intervenidos.

La efectividad de estas medidas dependerá del mantenimiento de la infraestructura, la coordinación entre organismos y las condiciones climáticas que se registren durante los próximos meses.