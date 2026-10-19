Newell’s derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en el Coloso, por la fecha 13 del torneo Clausura, y avanzó al sexto puesto en la pelea por ingresar a los playoffs. Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari convirtieron para el local, mientras que Leonardo Sequeira descontó y dejó abierto el resultado hasta el cierre.

Con esta victoria, el conjunto rosarino alcanzó los 20 puntos cuando quedan tres jornadas. Está igualado con Gimnasia de Mendoza, al que supera por diferencia de gol, y por encima de Independiente, que tiene 19. Su próximo compromiso será ante San Lorenzo, que suma 17, otro encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación a octavos de final.

El equipo de Frank Kudelka construyó la ventaja a partir del control de la pelota frente a un rival que comenzó replegado. Le costó encontrar precisión cerca del área y conectar sus ataques, pero generó las oportunidades más claras de la primera mitad. Central Córdoba, en cambio, tuvo escasa presencia ofensiva durante ese tramo.

Alan Aguerre sostuvo inicialmente el cero con intervenciones ante un remate de Facundo Guch y un cabezazo de Bruno Cabrera. Gómez Mattar también había probado desde afuera del área, antes de convertirse en el encargado de abrir el marcador.

Pasada la media hora, un giro de Guch permitió darle continuidad al ataque y Solari envió la pelota al área. Un despeje fallido dejó la oportunidad para Gómez Mattar, que controló con la zurda y definió con la derecha. El remate tuvo un desvío y terminó en el primer gol del juvenil de 18 años con la camiseta de Newell’s.

La diferencia pudo ampliarse enseguida, pero Aguerre respondió dos veces frente a Matías Cóccaro. En el complemento, el adelantamiento del equipo santiagueño dejó espacios que el local aprovechó para seguir buscando el segundo, aunque también hubo aproximaciones al arco de Josué Reinatti.

La jugada del 2-0 nació de un desborde de Walter Mazzantti por la derecha. Su centro encontró a Solari, que empujó la pelota al gol y le dio mayor tranquilidad a Newell’s.

El descuento cambió el desarrollo del cierre. Sequeira ganó de cabeza ante Franco Escobar después de un centro pasado desde la derecha, en una acción en la que Reinatti salió y quedó a mitad de camino. Central Córdoba se adelantó en busca del empate y obligó al local a defender la diferencia hasta el final.

Gómez Mattar había sido la única modificación respecto del equipo que venía de perder en Mendoza: ingresó por Luca Regiardo y Rodrigo Herrera pasó a ubicarse más atrás en el mediocampo.

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