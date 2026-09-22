Melincué inició la pavimentación de calle San Lorenzo

La Comuna de Melincué anunció el comienzo de los trabajos para pavimentar calle San Lorenzo, una intervención vial que comprende el sector ubicado entre bulevar Iriondo y calle Lavalle.

La obra había atravesado durante las últimas semanas su correspondiente proceso administrativo. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, la Comuna convocó mediante la Resolución Nº 199/26 a la Licitación Nº 02/26 para la “ejecución de construcción de pavimento, con hormigón elaborado” en ese tramo de calle San Lorenzo.

Las propuestas podían presentarse hasta el 8 de septiembre y la apertura de sobres estaba prevista para ese mismo día a las 9.30 en dependencias comunales. En paralelo, mediante otra licitación, la administración local convocó a proveedores para la adquisición de 210 metros cúbicos de hormigón elaborado H21.

Ahora, de acuerdo con la comunicación difundida por la Comuna, los trabajos ya comenzaron en el sector.

Desde la administración comunal señalaron que la intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial. También definieron la pavimentación como una obra esperada por los habitantes del sector. Esta última consideración corresponde a la valoración oficial y no estuvo acompañada, en la información difundida, por testimonios o relevamientos independientes entre los vecinos.

La pavimentación de calles viene formando parte de los programas de infraestructura desarrollados en Melincué durante los últimos años. En 2025, por ejemplo, se habían licitado intervenciones sobre calles Alvear, 9 de Julio y Brown, además de otros sectores del entramado urbano.

En este marco, calle San Lorenzo suma ahora un nuevo tramo al proceso de mejoramiento vial de la localidad.

Por el momento, el anuncio sobre el inicio de las tareas no precisa públicamente el costo definitivo de la intervención, la empresa adjudicataria, el plazo contractual para terminar los trabajos ni la fecha estimada de habilitación al tránsito. Esos datos permitirán posteriormente dimensionar el alcance económico y los tiempos de ejecución de la obra.

La expectativa estará puesta ahora en el avance de los trabajos y en las eventuales modificaciones o restricciones para circular mientras se desarrolle la pavimentación.