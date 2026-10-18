San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Estudiantes con un gol de Facundo Gulli a los 49 minutos del segundo tiempo, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional. El tanto sobre el cierre completó la remontada del Ciclón, que había comenzado en desventaja.

Edwuin Cetré abrió el marcador para Estudiantes a los 13 minutos de la primera parte. San Lorenzo consiguió igualar antes del descanso: Guzmán Corujo convirtió a los 43 minutos y dejó el partido 1 a 1 al término de la etapa inicial.

El empate se mantuvo hasta el tiempo agregado del complemento, cuando Gulli anotó el gol que definió el resultado. Así, San Lorenzo se quedó con una victoria que Estudiantes ya no pudo revertir.

El equipo platense tuvo el 63% de la posesión y registró diez tiros al arco, pero esa superioridad estadística no se tradujo en el marcador. El encuentro terminó sin tarjetas rojas.

La tabla incluida en el material disponible ubica a San Lorenzo en el noveno puesto del Grupo A y a Estudiantes en el décimo. Esa información no permite confirmar que el triunfo haya dejado al Ciclón en zona de clasificación a los playoffs.

San Lorenzo volverá a jugar el sábado 24 de octubre, cuando recibirá a Newell’s desde las 19:15 en el estadio Pedro Bidegain. Estudiantes, por su parte, visitará a Unión el lunes 26 de octubre a las 19:00 en el estadio 15 de abril.

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