Belgrano y River se enfrentan este domingo 18 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro comienza a las 20:15 y contará con la presencia de las dos hinchadas. El conjunto cordobés tiene la oportunidad de alcanzar la punta de la Zona B, mientras que el visitante busca volver a los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Silvio Trucco a cargo del VAR. Será el reencuentro entre los protagonistas de la final del Torneo Apertura, disputada en el mismo escenario y ganada por Belgrano.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con 22 puntos, a tres de Rosario Central y Argentinos Juniors, los líderes de su zona. Una victoria le permitiría igualar esa línea de puntos. Su última presentación fue un triunfo por 2-0 ante Racing, resultado que lo mantuvo entre los primeros del grupo.

Para Belgrano, el cruce representa la posibilidad de sostener en el Clausura el rendimiento que lo llevó a conquistar el Apertura durante el primer semestre. Además de su posición en la tabla, llega con el antecedente favorable del último enfrentamiento ante River: en aquella final revirtió el marcador y se impuso por 3-2 para quedarse con el título.

River afronta el encuentro con una necesidad diferente. El equipo conducido por Leonardo Ponzio viene de empatar ante Sarmiento y quedó provisionalmente fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Por eso, sumar de a tres en Córdoba resulta importante para recuperar posiciones en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.

El antecedente de la definición del Apertura le agrega interés a un partido con consecuencias para ambos en la tabla. Belgrano busca acercarse a lo más alto de su grupo; River necesita una victoria para mejorar su situación en el tramo final de la clasificación.

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