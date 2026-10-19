Manchester City podría recibir una quita de puntos suficiente para provocar su descenso de la Premier League a la Championship, la segunda división inglesa. La posibilidad fue difundida por Daily Mail, que atribuyó esa expectativa a fuentes cercanas al proceso disciplinario. Por ahora, no hay una sanción anunciada y el club mantiene su defensa de inocencia.

La versión incluye una multa elevada y una eventual deducción adicional que dificultaría el regreso inmediato a la máxima categoría. Ese segundo castigo podría mantener al equipo al menos dos temporadas en el ascenso. Se trata de escenarios atribuidos a fuentes anónimas, sin una cantidad de puntos ni un monto económico confirmados. [Seguimiento de la información publicada](https://psrwatch.com/man-city-115-charges/updates).

El caso ya tiene un fallo sobre las infracciones. El 29 de septiembre de 2026, la Premier League comunicó que una comisión independiente había encontrado al City responsable de los cargos graves vinculados con sus reglas financieras durante nueve temporadas, además de la mayoría de los incumplimientos del deber de colaborar con la investigación. La determinación del castigo quedó para una audiencia separada. [Comunicado de la Premier League](https://www.premierleague.com/en/news/4727779/premier-league-statement-manchester-city-fc).

Según las conclusiones de la comisión, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18 el club utilizó acuerdos comerciales ficticios para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir los gastos registrados. El organismo también sostuvo que presentó cuentas incorrectas y ocultó su situación financiera real a auditores y autoridades del fútbol. Esas conclusiones son las que la institución busca revertir mediante su apelación.

Manchester City confirmó que presentó el recurso el 1 de octubre. En su comunicado, sostuvo que la resolución contiene errores materiales de derecho, de criterio y de hecho. También afirmó que es inocente y que dispone de pruebas que respaldan su posición. La entidad señaló que sus declaraciones públicas están limitadas mientras continúan las actuaciones. [Comunicado del club](https://www.mancity.com/news/club/manchester-city-lodge-appeal-63926534).

La definición de los plazos sigue siendo relevante para el campeonato. Según la versión atribuida a Daily Mail, la Premier League buscaría que el castigo se anuncie antes de la resolución del recurso, que podría llegar hacia fines de enero de 2027. Esa previsión no constituye una fecha oficial ni confirma que una eventual deducción vaya a aplicarse durante la campaña actual.

La revisión estará a cargo de un tribunal independiente de tres integrantes, con facultades para aceptar o rechazar la apelación y modificar la decisión. La Premier League confirmó que las audiencias serán privadas y confidenciales hasta que se autorice publicar su resultado. El alcance deportivo del caso dependerá tanto del castigo que se establezca como de la resolución del recurso. [Procedimiento de apelación](https://www.premierleague.com/en/news/4729207/premier-league-statement-manchester-city-fc-appeal-decision-of-independent-commission-02-october-2026).

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