El basquetbolista australiano Ben Simmons sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho durante un entrenamiento de Sacramento Kings y deberá someterse a una operación. La lesión compromete su participación en la temporada 2026-2027 de la NBA, cuando se preparaba para regresar a la competencia después de un prolongado período de inactividad.

Según informó ESPN, el episodio ocurrió durante un ejercicio de juego y los estudios médicos posteriores confirmaron la gravedad de la lesión. Una resonancia magnética permitió identificar la rotura del tendón, aunque todavía no se difundieron precisiones oficiales sobre la fecha de la cirugía ni sobre los plazos de recuperación.

Un regreso que quedó interrumpido

Simmons, de 30 años, había llegado a Sacramento en septiembre de 2026 mediante un contrato por el salario mínimo establecido para jugadores veteranos.

La incorporación representaba una oportunidad para recuperar continuidad en la NBA después de permanecer fuera de las canchas durante la temporada 2025-2026.

Durante ese período, el australiano había trabajado en su rehabilitación física con la intención de volver a competir. Su carrera estuvo condicionada por diferentes problemas de espalda que limitaron su participación en las últimas temporadas.

Además, el jugador atravesó anteriormente dificultades relacionadas con su salud mental, una situación que también tuvo repercusión pública durante su trayectoria profesional.

La lesión actual supone una nueva interrupción en ese proceso de recuperación deportiva.

De primera elección del Draft a una carrera condicionada por las lesiones

Simmons llegó a la NBA como una de las principales incorporaciones de su generación. Fue seleccionado en el primer puesto del Draft de 2016 y posteriormente consiguió tres convocatorias al Juego de las Estrellas.

Su capacidad para distribuir el balón, defender distintas posiciones y participar en la construcción ofensiva lo convirtió en una pieza importante durante sus primeras temporadas en la liga.

Sin embargo, los problemas físicos redujeron progresivamente su continuidad y condicionaron su rendimiento.

Su llegada a Sacramento buscaba abrir una nueva etapa, con un papel dentro de la rotación y la posibilidad de recuperar ritmo competitivo.

Durante la pretemporada había sumado minutos y mostrado señales de adaptación al equipo, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports.

Qué puede pasar con su futuro en Sacramento

La rotura del tendón de Aquiles es una lesión que habitualmente requiere cirugía y un proceso prolongado de rehabilitación en deportistas profesionales.

Por ese motivo, su regreso durante la temporada 2026-2027 aparece comprometido, aunque la ausencia por toda la campaña deberá confirmarse mediante información médica oficial.

Por otro lado, Sacramento deberá evaluar cómo reorganizar su plantel ante la posible baja del australiano.

En este marco, las próximas novedades estarán relacionadas con la intervención quirúrgica, el inicio de la rehabilitación y la evolución del jugador.

Para Simmons, el objetivo inmediato será completar su recuperación antes de definir los siguientes pasos de su carrera profesional.