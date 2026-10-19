El partido entre París Saint-Germain y Barcelona, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, se disputará este martes 20 de octubre en el estadio Parque de los Príncipes, según confirmó el Gobierno de Francia en declaraciones difundidas por TN.

La ratificación se produjo después de las protestas registradas durante el fin de semana en distintas zonas del país, particularmente en París, donde se reportaron enfrentamientos, daños materiales y saqueos.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que, por el momento, las autoridades no contemplan modificar la programación del encuentro.

“La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en peligro”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con la información publicada por TN.

Un operativo de seguridad alrededor del estadio

Las manifestaciones estuvieron vinculadas con reclamos por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, según el medio argentino.

En este contexto, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció medidas de seguridad que incluyen restricciones de circulación en sectores determinados del territorio francés.

Sin embargo, todavía no se precisó si esas disposiciones alcanzarán al distrito XVI de París, donde se encuentra el Parque de los Príncipes.

Las autoridades prevén desplegar un operativo policial en los alrededores del estadio para prevenir incidentes durante el ingreso y la salida de los espectadores.

Qué dijo Luis Enrique sobre las protestas

El entrenador del PSG, Luis Enrique, también fue consultado sobre la situación social que atraviesa Francia.

El técnico español manifestó que espera disputar el encuentro en condiciones habituales, aunque evitó profundizar en el conflicto.

“No tengo ningún miedo y espero que se pueda jugar el partido en las condiciones habituales”, expresó.

Además, aclaró que, si bien tiene una opinión personal sobre los acontecimientos, considera que no es la persona indicada para analizar públicamente la situación política y social.

PSG y Barcelona llegan con puntaje ideal

En el aspecto deportivo, ambos equipos afrontan la tercera jornada de la Champions League después de haber ganado sus dos primeros compromisos, de acuerdo con la información publicada.

El conjunto parisino intentará aprovechar su condición de local, mientras que Barcelona buscará mantener su rendimiento en la competencia europea.

Luis Enrique destacó la importancia del apoyo de los hinchas en el Parque de los Príncipes y anticipó un partido equilibrado.

También se refirió al trabajo defensivo necesario para limitar la participación de Lamine Yamal, uno de los principales futbolistas ofensivos del equipo español.

“La mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener la pelota”, señaló el entrenador.

La seguridad seguirá bajo evaluación

La decisión del Gobierno francés permite mantener la programación deportiva prevista, aunque la organización deberá contemplar el contexto de las manifestaciones.

Por el momento, la información difundida no establece modificaciones en el acceso al estadio ni restricciones específicas para los hinchas visitantes.

La evolución de las protestas y las disposiciones de seguridad serán factores a seguir durante las horas previas al encuentro.