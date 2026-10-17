Boca dio vuelta el partido ante Talleres de Córdoba, ganó 2 a 1 en la Bombonera y quedó como líder de la tabla anual. El triunfo por la fecha 13 del Torneo Clausura le permitió llegar a los 54 puntos y superar los 52 de la Lepra mendocina, que puede recuperar la punta cuando enfrente a Tigre el próximo sábado.

Miguel Merentiel y Leonel Flores marcaron los goles del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que había empezado en desventaja por un remate de Matías Galarza. La reacción llegó durante el primer tiempo y la remontada se completó apenas iniciado el segundo, con una jugada individual de Flores.

Talleres abrió el marcador a los 11 minutos. Tras una distracción de la defensa local, Galarza quedó de frente al arco y convirtió con un disparo de media distancia. El equipo dirigido por Omar De Felippe, último en la Zona A con nueve puntos, sorprendía a Boca en su cancha.

La ventaja visitante duró siete minutos. A los 18, Lautaro Blanco recuperó la pelota en tres cuartos de cancha y habilitó a Merentiel, que definió para establecer el empate. Boca volvió a acercarse antes del descanso con remates de Ángel Romero y Flores, aunque sin generar demasiado peligro.

La diferencia definitiva llegó a los cuatro minutos del complemento. Flores avanzó por la izquierda, superó a dos rivales y sacó un remate de derecha que entró junto al palo izquierdo de Unsain. Con el resultado a su favor, el conjunto local controló el desarrollo y Talleres no logró inquietarlo.

Boca tendrá ahora dos compromisos fuera del foco de la pelea por la tabla anual. El martes 20, a las 21.30, jugará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama, con la necesidad de revertir el 1 a 0 adverso de la ida.

Luego, por la próxima fecha del Clausura, visitará a Independiente en Avellaneda el domingo 25 desde las 17. Talleres, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24, también a las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.

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