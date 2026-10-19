Rosario Central quedó a un punto de los líderes de la tabla anual del fútbol argentino, con tres partidos por jugar en la fase regular del Torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón suma 53 unidades, detrás de Boca y Argentinos Juniors, que tienen 54. La definición pondrá en juego el título de Campeón de Liga 2026 y plazas para la próxima Copa Libertadores.

El Canalla llegó a esa posición después de dos triunfos: goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y venció 3-2 a Atlético Tucumán. Independiente Rivadavia también tiene 53 puntos, mientras que Vélez acumula 52. Así, los cinco primeros están separados por apenas dos unidades, con nueve todavía disponibles para cada uno.

Central disputará dos de sus tres encuentros restantes en el Gigante de Arroyito. Primero recibirá a Huracán, después visitará a Sarmiento en Junín y cerrará ante Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió. Huracán y Sarmiento, en cambio, están entre los ocho equipos de su zona que clasifican a los octavos de final y buscarán sostener esas posiciones.

El margen es estrecho y el equipo rosarino necesita sumar y esperar resultados de sus competidores para alcanzar el primer puesto. Boca visitará a Independiente y luego tendrá dos compromisos como local: el superclásico frente a River y el cierre contra Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia en un cruce directo entre candidatos. Después viajará para enfrentar a Atlético Tucumán y terminará en su cancha ante Huracán. El conjunto mendocino, por su parte, completará su calendario con Banfield como local y Gimnasia de Mendoza como visitante.

La disputa también involucra la clasificación internacional. Instituto, con 50 puntos, y River, con 49, siguen cerca de los puestos de acceso a la Libertadores, aunque tienen más equipos por delante en la carrera por el título anual.

El reglamento de la Liga Profesional establece que la tabla general suma los puntos de las fases regulares del Apertura y el Clausura. Sus dos primeros equipos accederán directamente a la fase de grupos de la Libertadores y el tercero disputará la instancia preliminar. Si una plaza se libera porque un club clasifica como campeón de otra competencia, pasará al siguiente mejor ubicado.

Ante una igualdad de puntos, el primer desempate será la diferencia de gol; luego se considerarán los goles a favor, la tabla de Fair Play y, finalmente, un sorteo. Hoy Boca tiene ventaja sobre Argentinos por su diferencia de +20 contra +10. Central, con +13, supera en ese criterio a Independiente Rivadavia, que registra +10, y ocupa el tercer lugar.

Leé también

Independiente Rivadavia lidera la anual a seis fechas del final

River venció a Independiente Rivadavia y quedó cerca de los playoffs

Aldosivi e Independiente Rivadavia buscan un lugar en cuartos