El proyecto para crear una Escuela Agroindustrial en Firmat ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de Santa Fe. La iniciativa propone sumar una escuela secundaria pública de modalidad agrotécnica, con una formación vinculada a la actividad productiva de la ciudad y la región.

La presentación abrió la instancia legislativa de una propuesta impulsada por los concejales de Firmat Futura, Janina Pellegrini y Franco Stampone, que cuenta con el respaldo unánime del Concejo Municipal. El ingreso a la Cámara constituye un paso en su tramitación, pero todavía no implica la aprobación ni la puesta en marcha de la escuela.

El texto contempla la construcción de un edificio escolar, su equipamiento integral y la incorporación del personal necesario para que la institución pueda funcionar. Esos componentes forman parte del proyecto presentado para ampliar la oferta de educación secundaria en Firmat.

Bajo la consigna “Educar para el trabajo”, la iniciativa busca articular la formación académica con el desarrollo productivo local y regional. Entre sus objetivos también figuran responder al crecimiento de la ciudad y acercar la educación secundaria a zonas como el barrio Fredriksson.

Pellegrini y Stampone viajaron a la capital provincial para participar de la presentación, que estuvo encabezada por la diputada Lucila De Ponti. La propuesta contó además con el acompañamiento de los legisladores Omar Perotti, Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Celia Arena, Marcos Corach, Verónica Porcelli, Walter Agosto y Sonia Martorano.

Con el ingreso formal, la creación de la institución quedó planteada para su tratamiento en la Legislatura provincial. Su objetivo es ofrecer a los jóvenes una nueva alternativa educativa que vincule los estudios secundarios con las actividades productivas de su entorno.

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