La tabla anual del fútbol argentino ingresó en su etapa decisiva. Cuando restan solamente tres fechas para completar la fase regular del Torneo Clausura 2026, siete equipos conservan posibilidades matemáticas de alcanzar el primer puesto, aunque cinco de ellos se encuentran separados por apenas dos puntos.

Boca y Argentinos Juniors encabezan las posiciones con 54 unidades. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena aparece primero por diferencia de gol, seguido por el equipo de La Paternal. Rosario Central e Independiente Rivadavia suman 53 puntos, Vélez tiene 52, Instituto acumula 50 y River cierra este grupo con 49.

Boca y Argentinos, al frente de la clasificación

El triunfo de Boca ante Talleres le permitió mantenerse en lo más alto. Sin embargo, el Xeneize deberá afrontar un cierre que incluye dos clásicos consecutivos: visitará a Independiente en la fecha 14 y recibirá a River en la 15. Finalmente, jugará como local ante Defensa y Justicia.

Además, Boca mantiene su participación internacional, una circunstancia que podría influir en la administración de sus futbolistas durante las próximas semanas.

Argentinos Juniors, por su parte, alcanzó los 54 puntos después de vencer a Banfield como visitante. Su próximo compromiso será ante Independiente Rivadavia, rival directo en la disputa por la clasificación. Posteriormente viajará a Tucumán y cerrará como local frente a Huracán.

Rosario Central y Vélez buscan aprovechar sus oportunidades

Rosario Central se ubica apenas un punto por debajo de los líderes. El equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá dos partidos en su estadio, ante Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, mientras que visitará a Sarmiento en Junín.

Independiente Rivadavia también suma 53 unidades, aunque su diferencia de gol quedó afectada por la derrota 5-0 frente a Rosario Central. El conjunto mendocino deberá enfrentar a Argentinos Juniors, Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Vélez, con 52 puntos, permanece dentro del grupo de candidatos. Su calendario incluye las visitas a Central Córdoba y Unión, además del encuentro como local frente a San Lorenzo.

Instituto y River necesitan resultados ajenos

Instituto se encuentra a cuatro puntos de los líderes y todavía puede alcanzar los 59. El equipo cordobés recibirá a Deportivo Riestra y Newell's, mientras que visitará a Estudiantes de La Plata.

River, con 49 unidades, tiene un panorama más condicionado. La victoria por 3-0 ante Belgrano le permitió descontar terreno, pero deberá ganar sus próximos compromisos y esperar que varios equipos pierdan puntos.

El Millonario recibirá a Racing, visitará a Boca en el Superclásico y cerrará su participación ante Aldosivi como visitante.

¿Quién tiene el calendario más favorable?

Si se consideran exclusivamente la localía y los enfrentamientos directos, Rosario Central aparece con una distribución favorable: disputará dos encuentros en casa y no enfrentará a ninguno de los otros seis equipos de esta disputa.

Boca y River, en cambio, tendrán dos clásicos. Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentarán entre sí, lo que garantiza que al menos uno de ellos dejará puntos en el camino.

De todos modos, la dificultad de cada calendario dependerá del rendimiento de los rivales y de las necesidades deportivas de cada club.

Con nueve puntos todavía en juego, la diferencia de gol y los enfrentamientos directos podrían definir tanto el primer puesto como las plazas de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Ubicación sugerida de material multimedia Imagen de apertura: fotografía de Boca, Argentinos y Rosario Central. Después del análisis de los candidatos: tabla anual actualizada. Antes del cierre: video de los goles de la fecha 13 o enlace a la cobertura de Boca y River en Novedades del Sur.

Tabla anual tras la fecha 13

TABLA ANUAL 2026 Liga Profesional de Fútbol

Posiciones tras la fecha 13 | Restan 3 fechas POS. EQUIPO PTS. MÁXIMO 1 Boca 54 63 2 Argentinos Juniors 54 63 3 Rosario Central 53 62 4 Independiente Rivadavia 53 62 5 Vélez 52 61 6 Instituto 50 59 7 River 49 58 Máximo: cantidad de puntos que puede alcanzar cada equipo si gana los tres partidos restantes.

Fuente: TyC Sports | 19/10/2026

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