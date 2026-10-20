La fiscal Susana Pepino solicitó una pena de cuatro años de prisión para un camionero acusado de provocar el siniestro vial en el que perdió la vida Federico Aramburu, un joven de 29 años oriundo de Firmat. El hecho ocurrió en marzo de 2023 sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo que une esa ciudad con Chovet.

Además de la pena de prisión, la representante del Ministerio Público de la Acusación pidió que el conductor sea inhabilitado para manejar durante siete años. La imputación corresponde al delito de homicidio culposo.

El acusado fue identificado mediante las iniciales H. A. F., es oriundo de San Eduardo y conducía un camión Fiat con acoplado al momento del hecho.

Cómo ocurrió el choque fatal

El siniestro se produjo durante la madrugada del 19 de marzo de 2023, aproximadamente a la 1.40, a la altura del kilómetro 673 de la Ruta Nacional 33.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el camionero habría realizado una maniobra imprudente y negligente que provocó que el vehículo de carga se desplazara de manera oblicua hacia el carril contrario.

En ese momento, por la misma ruta circulaba un Fiat Duna conducido por Federico Aramburu, quien se trasladaba desde Chovet hacia Firmat.

Ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el joven falleció en el lugar.

La mecánica del choque constituye uno de los aspectos centrales de la acusación, ya que la Fiscalía atribuye al conductor del transporte de carga una conducta que habría contribuido al desenlace fatal.

Qué pena solicitó la Fiscalía

En el marco del proceso judicial, la fiscal Susana Pepino pidió que el camionero reciba una condena de cuatro años de prisión y siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

La acusación está encuadrada en el delito de homicidio culposo, figura penal que contempla situaciones en las que una persona causa la muerte de otra sin intención de hacerlo, mediante una conducta imprudente, negligente o contraria a las normas aplicables.

El pedido de pena representa la posición del Ministerio Público de la Acusación y no implica que la responsabilidad penal del imputado haya sido establecida mediante una sentencia.

Por el momento, la información difundida no incluye declaraciones de la defensa ni detalles sobre los argumentos que esta haya presentado durante el proceso.

Una causa que se remonta a 2023

El expediente tiene su origen en el choque ocurrido hace más de tres años en uno de los corredores viales que conecta distintas localidades del sur santafesino.

La muerte de Federico Aramburu dio lugar a una investigación destinada a determinar las circunstancias del impacto y establecer si existió responsabilidad penal por parte del conductor del camión.

Con el pedido de pena formulado por la Fiscalía, el caso atraviesa una instancia relevante del proceso judicial.

La resolución definitiva dependerá de la valoración de las pruebas y los argumentos de las partes por parte de la Justicia.