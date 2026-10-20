El riesgo país argentino registró una suba durante las primeras operaciones de este martes 20 de octubre y alcanzó los 710 puntos básicos, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA). El indicador había cerrado la jornada anterior en 675 unidades, por lo que el incremento fue de 35 puntos, equivalente al 5,19%.

El movimiento estuvo acompañado por una caída en las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos, un comportamiento que impacta directamente sobre la medición del riesgo país y refleja las condiciones que enfrentaría el Estado para acceder al financiamiento internacional.

Según la información difundida por NA, el nivel alcanzado este martes es el más elevado desde las elecciones legislativas de 2025, cuando el indicador había registrado importantes oscilaciones vinculadas con el escenario político y económico.

Por qué volvió a subir el riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia. Se expresa en puntos básicos y constituye uno de los indicadores que siguen los inversores para evaluar el riesgo asociado a la deuda pública.

Cuando los precios de los bonos argentinos bajan, sus rendimientos tienden a subir. Si esa variación amplía la diferencia respecto de los títulos estadounidenses, el riesgo país aumenta.

En esta oportunidad, la fuente atribuye el movimiento a una combinación de factores internacionales y locales.

En el plano externo, uno de los elementos señalados es el aumento del precio del petróleo, que, de acuerdo con el reporte, llegó a los 111 dólares por barril.

La suba de la energía puede generar presiones sobre los precios internacionales y modificar las expectativas de inflación. En ese contexto, los inversores también siguen las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de sus tasas de interés.

El informe menciona un rendimiento del 5,15% para el bono estadounidense a diez años, dato que requiere corroboración con las cotizaciones oficiales de la jornada.

El escenario económico argentino

En el ámbito local, el comportamiento de los bonos también se analiza en relación con las expectativas sobre la economía argentina, la capacidad de financiamiento del Estado y las perspectivas de cumplimiento de sus compromisos de deuda.

La Agencia NA vincula parte de la incertidumbre con la situación política y los resultados del programa económico del Gobierno nacional. Sin embargo, el reporte no incorpora declaraciones de funcionarios ni evaluaciones de especialistas que permitan establecer el peso específico de estos factores.

Por otro lado, los movimientos internacionales pueden afectar a distintos mercados emergentes, especialmente cuando los inversores buscan reducir su exposición a activos considerados de mayor riesgo.

Qué puede pasar con los bonos argentinos

La evolución del indicador dependerá de las próximas ruedas financieras, del comportamiento de los bonos soberanos y de las condiciones económicas tanto nacionales como internacionales.

Un riesgo país elevado puede dificultar el acceso al crédito externo y aumentar el costo potencial de financiamiento. Sin embargo, su movimiento diario no implica automáticamente una modificación en las condiciones de toda la deuda argentina.

Los operadores seguirán especialmente la cotización de los títulos públicos, las señales de política económica y las expectativas sobre las tasas estadounidenses para determinar si la suba de este martes se mantiene o comienza a revertirse.