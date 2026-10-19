El intendente de Firmat, Leonel Maximino, encabeza recorridas por distintos sectores de la ciudad para escuchar inquietudes de los vecinos, evaluar el estado de los servicios y repasar obras y proyectos municipales. Lo acompañan la presidenta del Concejo Municipal, Griselda Valdecasa, y funcionarios del Ejecutivo local.

Durante las visitas, las autoridades mantienen conversaciones con los firmatenses e informan sobre el avance de los trabajos que se ejecutan en los barrios. Los encuentros también buscan reunir planteos para planificar futuras intervenciones entre el Ejecutivo y el Concejo.

Las recorridas dan continuidad a una modalidad de contacto directo con los vecinos. La información disponible no precisa los sectores visitados, las obras evaluadas ni los plazos de los proyectos abordados.

Por otra parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a través de la Jefatura de Sucursal Territorial Sur, anunció una interrupción programada del suministro para el martes 20 de octubre, de 8:30 a 14:00. El corte afectará al cuadrante comprendido por las calles Fray Luis Beltrán, López y Planes, Cuyo y Ovidio Lagos.

Según explicó la distribuidora, durante esa franja se realizarán tareas de tendido de nuevos conductores preensamblados de baja tensión para retirar las líneas convencionales antiguas. La empresa indicó que los trabajos forman parte del «Plan Convencional Cero», que desarrolla en la región con el objetivo de mejorar la calidad de la red.

La EPE informó que el estado de los cortes programados y la evolución de las tareas pueden consultarse en su sitio oficial, epe.santafe.gov.ar, y en su cuenta de X, @epeoficial.

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