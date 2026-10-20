El Rally Dakar podría experimentar un cambio importante en su edición 2027. Según información difundida por medios españoles, la competencia dejaría Arabia Saudita y regresaría a territorio europeo y africano, con un recorrido que comenzaría en España y Portugal y continuaría en Marruecos.

La posibilidad surge en medio de la situación geopolítica de Oriente Medio, que habría llevado a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa responsable de la carrera, a trabajar sobre un calendario alternativo.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el traslado, las ciudades elegidas ni las características definitivas del recorrido.

Cómo sería el recorrido del Dakar 2027

De acuerdo con la información publicada por Motor16, que también cita a Mundo Deportivo, el proyecto contempla verificaciones técnicas y administrativas en Europa entre el 6 y el 8 de enero.

El prólogo se disputaría el 9 de enero, mientras que las primeras jornadas atravesarían territorio español y portugués antes de trasladar la competencia al norte de África.

DAKAR 2027 EL CALENDARIO QUE SE EVALÚA

Posible recorrido por Europa y Marruecos FECHA / DATO ACTIVIDAD PREVISTA 6 al 8 de enero Verificaciones en Europa 9 de enero Prólogo Durante enero 12 etapas previstas 22 de enero Última especial prevista Distancia total Aproximadamente 4.900 km Calendario preliminar del Dakar 2027.

Información sujeta a confirmación oficial de ASO.

Marruecos concentraría buena parte de la actividad deportiva, especialmente en la región de Merzouga, reconocida por sus dunas y por recibir competencias internacionales de rally raid.

La planificación también incluiría una etapa maratón, modalidad en la que los participantes deben afrontar restricciones de asistencia mecánica.

Por qué podría cambiar de sede

Desde 2020, Arabia Saudita es el escenario del Dakar, luego de una década de competencia en Sudamérica.

El eventual cambio respondería, según las publicaciones españolas, a cuestiones vinculadas con la seguridad y la organización logística frente al conflicto en Oriente Medio.

No obstante, esta explicación continúa siendo una versión no confirmada y deberá contrastarse con las comunicaciones oficiales de ASO.

El director del Dakar, David Castera, habría mantenido conversaciones con referentes del Rally de Marruecos para analizar las posibilidades de organizar una competencia de estas características.

Por otro lado, Marc Coma planteó las dificultades que supone desarrollar numerosas etapas en territorio marroquí, especialmente por la necesidad de disponer de recorridos suficientemente extensos y variados.

Qué significaría el regreso a España y Portugal

La posibilidad de recuperar una salida europea tendría importancia deportiva, turística y económica.

España y Portugal cuentan con antecedentes en la historia del Dakar y con infraestructura para recibir equipos, vehículos de asistencia y espectadores.

Además, una largada en la península ibérica permitiría acercar nuevamente la competencia al público europeo, aunque los beneficios económicos y los costos logísticos dependerían del trazado definitivo.

Para los participantes sudamericanos, incluidos los representantes argentinos, una modificación de sede también podría implicar cambios en el traslado de vehículos, repuestos y personal técnico.

La confirmación oficial, el próximo paso

La información disponible señala que ASO podría comunicar próximamente una definición sobre el recorrido.

Hasta entonces, el posible regreso del Dakar a Europa y África debe considerarse una alternativa en evaluación y no una decisión definitiva.

El anuncio oficial será determinante para conocer las sedes, las fechas, la cantidad de etapas y las condiciones de participación de la edición 2027.