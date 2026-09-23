Tres adolescentes fueron detenidos este martes en la ciudad de Firmat en el marco de la investigación de un robo ocurrido horas antes en una vivienda de Venado Tuerto. Los jóvenes, dos de 17 años y uno de 16, quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer la responsabilidad de cada uno.

El procedimiento se desarrolló en un hotel del centro de Firmat y contó con la intervención de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal policial de la ciudad.

Según la información conocida hasta el momento, los investigadores llegaron al establecimiento luego de diferentes tareas realizadas durante las horas posteriores al asalto. Una orden judicial permitió ingresar a una de las habitaciones y concretar la detención de los tres adolescentes buscados.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados dinero en efectivo, joyas y teléfonos celulares. Los elementos quedaron incorporados a la investigación para establecer su procedencia y determinar su eventual vinculación con el robo ocurrido en Venado Tuerto.

El asalto investigado

El episodio que originó la investigación ocurrió durante la madrugada del martes en una vivienda del sector céntrico de Venado Tuerto.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, tres personas ingresaron al domicilio mientras dos mujeres y un menor de edad se encontraban descansando. Según la denuncia, las víctimas fueron reducidas y maniatadas, mientras los atacantes se apoderaron de dinero y diferentes objetos de valor.

Después de la salida de los agresores, una de las mujeres consiguió liberarse y pedir ayuda a un vecino. A partir de ese momento se dio intervención a la Policía y comenzó el trabajo investigativo.

En este marco, se analizaron registros aportados por el sistema de monitoreo municipal y se realizaron distintas diligencias en Venado Tuerto. La investigación condujo posteriormente hasta Firmat, donde finalmente fueron encontrados los tres adolescentes.

Las actuaciones fueron encabezadas por las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani, con participación de la PDI, la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y dependencias policiales de Firmat.

La investigación continúa

Luego del procedimiento, los adolescentes fueron trasladados para quedar a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas. Además, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante el avance del expediente, por lo que corresponde considerarlos presuntos participantes del hecho mientras continúa la investigación.

Por otro lado, las pericias sobre los teléfonos celulares y los demás elementos secuestrados podrían aportar nuevos datos sobre la secuencia del robo y sobre la participación atribuida a cada uno de los investigados.