Villa Cañás será escenario de un encuentro coral que reunirá a tres agrupaciones de la ciudad en una misma presentación. La actividad se desarrollará este jueves 22 de octubre, a las 20 horas, en la parroquia San José, ubicada frente a la plaza, y estará abierta a toda la comunidad.

La convocatoria fue anunciada por Sofía Sol Marinet, quien este año asumió la dirección del Coro Municipal Vox Populi, en reemplazo de Patrick Hudoc y Mati Bianconi.

La propuesta busca generar un espacio compartido para las distintas formaciones corales de Villa Cañás y acercar la música vocal en vivo a vecinos de todas las edades.

Tres agrupaciones compartirán el encuentro

La programación anunciada contempla la participación de tres coros que desarrollan actividades musicales en diferentes ámbitos de la comunidad.

Por un lado, estará presente el coro del Profesorado de Música N.º 38, una institución vinculada a la formación de docentes en el área musical.

También participará el coro del Centro de Jubilados Vivir con Alegría, bajo la dirección de Facu Curvelo, que aportará la representación de los adultos mayores a esta propuesta cultural.

Finalmente, formará parte del encuentro el Coro Municipal Vox Populi, actualmente dirigido por Sofía Sol Marinet.

La presentación permitirá que las tres agrupaciones compartan un mismo escenario, en una actividad pensada para quienes disfrutan de la música interpretada mediante voces.

Una nueva etapa para el Coro Municipal

La actividad también se desarrollará en el marco de una nueva etapa para el Coro Municipal de Villa Cañás, con la incorporación de Sofía Sol Marinet a su dirección durante este año.

La directora confirmó su llegada en reemplazo de Patrick Hudoc y Mati Bianconi y aprovechó la oportunidad para presentar públicamente la convocatoria.

En su mensaje, destacó que se trata de un encuentro entre coros de la ciudad y extendió la invitación a todas las personas interesadas en escuchar música en vivo.

El evento se realizará en la parroquia San José, un espacio conocido por los vecinos y ubicado frente a la plaza de Villa Cañás.

Entrada libre y gratuita

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que no será necesario adquirir entradas ni abonar ningún importe para asistir.

La invitación está dirigida tanto a quienes siguen habitualmente las actividades de los coros como a quienes deseen acercarse por primera vez a una presentación de música vocal.

De esta manera, el jueves 22 de octubre, desde las 20 horas, las tres agrupaciones compartirán una jornada cultural abierta al público, con la música coral como protagonista.