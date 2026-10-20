El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, volvió a expresar públicamente su preocupación por las condiciones de seguridad vial en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 14. El mandatario cuestionó la falta de mantenimiento e infraestructura y dirigió un reclamo a las autoridades provinciales luego de denunciar un siniestro de tránsito ocurrido el viernes pasado.

“¡Se va a matar alguien!”, advirtió Goyechea al referirse a los riesgos que, según sostuvo, enfrentan diariamente los conductores que circulan por ese sector.

El intendente aseguró que durante el viernes un camionero oriundo de Mendoza protagonizó un accidente que provocó importantes daños en el vehículo y le ocasionó una fractura de cadera. Estos datos fueron difundidos por el mandatario y no cuentan, hasta el momento, con confirmación independiente en la información disponible.

Los problemas que denuncia el intendente

En su declaración, Goyechea enumeró una serie de deficiencias que considera determinantes para la seguridad de quienes transitan por el cruce.

Entre ellas mencionó el crecimiento de los baches, la iluminación insuficiente o directamente inexistente en determinados momentos, el deterioro de las dársenas y la falta de carriles adecuados para realizar maniobras.

También cuestionó la ausencia de una rotonda u otro mecanismo de ordenamiento vehicular y consideró que la señalización actual resulta insuficiente.

Otro de los puntos señalados fue la circulación permanente de transporte pesado, especialmente durante los períodos de cosecha, cuando aumenta el movimiento de camiones vinculados con la actividad agropecuaria.

Reclamo directo a las autoridades provinciales

El mandatario dirigió sus cuestionamientos a Vialidad Provincial y mencionó expresamente a Benjamín Gianetti y Pablo Seghezzo, a quienes pidió intervenir sobre las condiciones del lugar.

“Dejen de hacerse los distraídos que después vienen los lamentos”, manifestó en su publicación.

Goyechea también sostuvo que los organismos competentes ya fueron advertidos formalmente sobre los riesgos existentes. Sin embargo, el material difundido no incluye copias de esas presentaciones ni información sobre eventuales respuestas administrativas.

“No hay margen para interpretaciones: el estado actual del cruce es peligroso y las condiciones están dadas para que ocurra un grave siniestro en cualquier momento”, expresó.

Además, anticipó que responsabilizará a las autoridades provinciales ante una eventual tragedia, por considerar que conocen la situación y no adoptaron las medidas necesarias.

A la espera de una respuesta oficial

El planteo vuelve a poner en discusión las condiciones de circulación en una intersección utilizada por vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito regional.

Por el momento, no se dispone de una respuesta oficial de Vialidad Provincial sobre los cuestionamientos, ni de precisiones acerca de obras previstas para el sector.

También resta establecer, mediante informes técnicos y documentación oficial, cuáles son las competencias de mantenimiento y señalización de cada organismo vial en la intersección.

El reclamo abre nuevamente el debate sobre la necesidad de intervenciones preventivas y sobre los plazos para resolver los problemas denunciados.