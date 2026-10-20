El proyecto para crear una Escuela Agroindustrial en Firmat ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La propuesta, impulsada por los concejales Janina Pellegrini y Franco Stampone, del espacio Firmat Futura, busca ampliar la oferta educativa de la ciudad mediante una institución secundaria con orientación agrotécnica.

La iniciativa ya había recibido el acompañamiento unánime del Concejo Municipal de Firmat y ahora sumó una nueva instancia en el ámbito provincial, donde deberá continuar su recorrido legislativo.

Una propuesta que llegó a la Legislatura

Los concejales Pellegrini y Stampone viajaron a la ciudad de Santa Fe para participar de la presentación del proyecto, encabezada por la diputada provincial Lucila De Ponti.

Según la información difundida, la propuesta también contó con el acompañamiento de Omar Perotti, Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Celia Arena, Marcos Corach, Verónica Porcelli, Walter Agosto y Sonia Martorano.

El ingreso a la Cámara de Diputados representa una instancia formal para que la iniciativa pueda ser analizada en el ámbito legislativo. Sin embargo, todavía no implica su aprobación ni garantiza la asignación de recursos para concretarla.

Educación vinculada al desarrollo productivo

Bajo la consigna "Educar para el trabajo", el proyecto propone crear una escuela secundaria pública de modalidad agrotécnica, con una formación relacionada con las actividades productivas de Firmat y la región.

La intención de sus impulsores es ofrecer a los jóvenes una alternativa educativa que combine los contenidos de la escuela secundaria con conocimientos vinculados al sector agroindustrial.

La propuesta apunta a fortalecer la relación entre educación y producción, dos áreas que forman parte de las necesidades de formación y desarrollo de las comunidades del sur santafesino.

Además, plantea ampliar las posibilidades de acceso a la educación secundaria en distintos sectores de Firmat, especialmente en zonas como el barrio Fredriksson.

Qué contempla el proyecto

La iniciativa no se limita a solicitar la creación administrativa de una institución educativa. También contempla las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Entre los puntos mencionados aparecen la construcción de un edificio escolar, su equipamiento integral y la incorporación del personal docente y de otros trabajadores que requiera el establecimiento.

Estas previsiones deberán atravesar las correspondientes instancias de evaluación y definición por parte de los organismos provinciales competentes.

Por el momento, no se dieron a conocer detalles sobre el lugar donde se construiría la escuela, la inversión necesaria, la cantidad de estudiantes que podría recibir ni un cronograma de ejecución.

Los próximos pasos

Con su ingreso a la Cámara de Diputados, el proyecto inicia una etapa de tratamiento institucional en la provincia.

Su avance dependerá de las decisiones legislativas y de las evaluaciones que correspondan en materia educativa, presupuestaria y de infraestructura.

El respaldo del Concejo Municipal constituye un antecedente político para la propuesta, aunque su concreción requerirá nuevas definiciones provinciales.

Mientras tanto, Firmat incorpora al debate educativo la posibilidad de contar con una escuela secundaria agrotécnica que amplíe las alternativas de formación para los jóvenes de la ciudad y localidades cercanas.