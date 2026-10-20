Los accesos a Diego de Alvear y San Gregorio serán alcanzados por nuevas tareas de repavimentación, en el marco de las intervenciones viales impulsadas por el Gobierno de Santa Fe. La iniciativa se relaciona con la recuperación de la Ruta Provincial 14, uno de los corredores utilizados para la conexión entre distintas comunidades del sur provincial.

La información sobre las nuevas tareas fue difundida en una publicación regional, aunque todavía resta precisar el alcance técnico de esta etapa, los plazos de ejecución y las condiciones en las que se desarrollarán los trabajos.

Una intervención vinculada con la Ruta 14

La Ruta Provincial 14 constituye una conexión para los habitantes de Diego de Alvear, San Gregorio, Christophersen y María Teresa. Además de permitir el desplazamiento cotidiano de vecinos, es utilizada por vehículos vinculados con la actividad agropecuaria, el transporte y los servicios.

En abril de 2024, el Gobierno provincial presentó un proyecto de reconstrucción de aproximadamente 26 kilómetros del tramo sur de esta ruta, con una inversión presupuestada originalmente en más de 18.900 millones de pesos.

La obra fue incluida dentro del programa de infraestructura vial de la administración de Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Lisandro Enrico.

Entre las intervenciones previstas se contemplaron mejoras en intersecciones, señalización horizontal y vertical, iluminación y modificaciones en los ingresos a distintas localidades.

Los antecedentes de los trabajos

Durante 2025 se difundieron avances de la reconstrucción de la Ruta 14. En junio de ese año se informó que habían sido intervenidos aproximadamente 17 kilómetros y que continuaban diferentes etapas de ejecución.

También se registraron trabajos en el acceso norte de San Gregorio, donde se proyectó una dársena de giro a la izquierda con cantero central, destinada a ordenar las maniobras de ingreso y egreso.

En el caso de Diego de Alvear, el proyecto original contemplaba una rotonda en uno de sus ingresos, con el objetivo de modificar la circulación en ese sector.

Estos antecedentes permiten contextualizar las nuevas intervenciones anunciadas, aunque no confirman por sí solos que todas las obras complementarias estén terminadas.

Qué impacto pueden tener las mejoras

La recuperación de los accesos puede contribuir a mejorar las condiciones de transitabilidad y la seguridad vial, especialmente en sectores donde confluyen vehículos particulares, transporte de cargas y maquinaria agrícola.

Para ambas comunidades, la Ruta 14 también representa una conexión con otras localidades de General López y con la Ruta Nacional 7, en el límite con la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, la ejecución de trabajos sobre accesos urbanos requiere organización del tránsito, señalización preventiva y coordinación con las autoridades locales.

Hasta el momento, no se dispone de información corroborada sobre posibles cortes o desvíos asociados específicamente con esta nueva etapa.

Los próximos pasos

La atención estará puesta en la confirmación del cronograma, los sectores exactos que serán intervenidos y las características de la repavimentación.

También será necesario conocer si las tareas se desarrollarán simultáneamente en ambas localidades o mediante etapas sucesivas.

La concreción de estas mejoras se incorporaría al proceso de recuperación de infraestructura vial que viene desarrollándose en el sur de Santa Fe.