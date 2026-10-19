El Centro Económico Firmat (CEF) realizará el miércoles 21 de octubre la capacitación presencial «Tu local, tu mejor vendedor», destinada a comerciantes, dueños de locales y emprendedores. La actividad estará a cargo del licenciado Ezequiel Coello y abordará herramientas para organizar el espacio comercial, mejorar la comunicación visual y exhibir productos.

La inscripción ya está abierta y, según informó la institución, los cupos son limitados. El costo es de $20.000 para socios del CEF y de $30.000 para quienes no estén asociados. Las consultas y la reserva de lugares se realizan por WhatsApp al 3465 481412.

La propuesta busca que los participantes puedan revisar cómo presentan sus negocios y qué cambios pueden aplicar para atraer clientes. El objetivo anunciado es mejorar la competitividad comercial y favorecer las ventas mediante recursos prácticos vinculados con la distribución y la presentación de la mercadería.

Entre los contenidos previstos figuran la aplicación del método AIDA al punto de venta y la distribución estratégica del espacio, también conocida como layout. Estos temas forman parte del trabajo sobre la organización del local y la manera en que se presentan los productos a los compradores.

El programa también incluye los pilares del merchandising, el uso de lineales para exhibir mercadería y criterios de armado de vidrieras. La capacitación propone abordar estas herramientas con un enfoque de aplicación inmediata en los comercios.

Otro de los ejes será el análisis de los perfiles de compradores y el diseño de promociones. Con estos contenidos, el taller apunta a vincular la presentación del negocio con las decisiones comerciales de sus responsables.

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