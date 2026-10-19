Zentrix Consultora realizó un relevamiento nacional sobre percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. La medición de septiembre de su Monitor de Opinión Pública (MOP) reunió 1.438 casos válidos, con datos recolectados entre el 22 y el 30 de septiembre de 2026.

La documentación disponible permite conocer cómo se hizo el estudio, pero no incluye los resultados que respaldarían las cifras mencionadas en el título original: que el 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes de terminar el mes. Tampoco aporta datos para verificar el porcentaje de endeudamiento señalado en el enlace de la publicación.

Según la descripción metodológica de la consultora, las respuestas se obtuvieron mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y una posterior depuración de registros inválidos. El diseño muestral fue ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La ficha técnica informa un margen de error teórico estimado de ±2,6%, con un nivel de confianza del 95%. También advierte que los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin cautela metodológica.

El informe completo, reservado a suscriptores, incluye cruces por clase social, edad y sexo, además de la evolución de los indicadores. Esas aperturas no forman parte del material disponible para contrastar las afirmaciones sobre la situación económica de los menores de 40 años.

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