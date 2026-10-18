Dos motocicletas que habían sido sustraídas fueron recuperadas durante la noche del sábado en Venado Tuerto. Personal del Comando Radioeléctrico las encontró abandonadas dentro de un inmueble en construcción ubicado en calle Marenghini al 400.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911. El aviso alertaba sobre un hombre que había ingresado al lugar con una moto. Cuando los efectivos llegaron e ingresaron a la propiedad, encontraron dos vehículos abandonados.

Tras las verificaciones correspondientes, personal de la Comisaría 12ª informó que ambas motocicletas habían sido sustraídas en jurisdicción de esa dependencia. Con esa confirmación, los agentes secuestraron los rodados y los trasladaron a la sede policial para continuar con las actuaciones.

La información disponible no precisa las circunstancias de las sustracciones ni detalla las marcas o los modelos de las motos recuperadas. Tampoco informa detenciones ni permite establecer qué ocurrió con el hombre mencionado en el aviso al 911.

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