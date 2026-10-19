Mile Contenidos, el emprendimiento audiovisual de Venado Tuerto impulsado por Claudio Paliukas y Gastón Garnier, ganó el Premio Vorly 2026 en la categoría Marketing Digital. La entrega se realizó en La Fluvial, en Rosario, durante la tercera edición de los reconocimientos.

El proyecto ya había sido nominado en la categoría Streaming en la edición anterior. Esta vez obtuvo el galardón por su actividad en el ámbito digital, donde combina la producción audiovisual con el desarrollo de contenidos y la incorporación de herramientas tecnológicas.

Al recibir la distinción, sus responsables pusieron el foco en las personas que intervienen en cada producción. Garnier explicó durante la ceremonia que la inteligencia artificial forma parte de un proceso creativo y técnico que requiere preparación, planificación y decisiones sobre cómo contar una historia.

Según detalló, ese trabajo incluye la elaboración de guiones, el relevamiento de fotografías y videos, el registro de sonidos de los lugares que visitan y la planificación de las escenas. Su planteo diferenció la generación automática de imágenes del uso de esas herramientas dentro de una producción audiovisual más amplia.

Paliukas, por su parte, sostuvo en su intervención que Mile Contenidos trabaja con inteligencia artificial desde hace más de dos años y destacó la repercusión de sus producciones. También advirtió que el resultado de los contenidos en las plataformas no debería evaluarse únicamente por la cantidad de visualizaciones o interacciones.

En ese marco, convocó a influencers y comunicadores a asumir la responsabilidad que implica su capacidad de generar opinión pública. Propuso que, desde sus espacios, contribuyan a una sociedad más unida y sintetizó ese mensaje con una consigna expresada durante la premiación: “Humanicemos la tecnología”.

Mile Contenidos nació a principios de 2018 como una propuesta de creación de contenidos para redes sociales. Con el tiempo amplió su actividad hacia la producción audiovisual y el marketing digital, e incorporó nuevas herramientas a su forma de trabajo. La inteligencia artificial fue ganando presencia en ese recorrido.

Los agradecimientos también tuvieron lugar en la ceremonia. Garnier reconoció a la organización por la nominación y a su familia, con una mención especial para su esposa, Yoana. Paliukas dedicó el premio a su mamá, Juana; a su hermano, Iván; y a su papá.

Desde el emprendimiento destacaron además el respaldo de sus clientes y del Gobierno de Venado Tuerto. El galardón se suma así a la trayectoria de una iniciativa local que comenzó enfocada en las redes sociales y extendió su actividad a otras áreas de la comunicación digital.

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