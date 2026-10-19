La quinta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia volvió a expresar el reclamo por el financiamiento de la educación superior. La protesta tuvo una manifestación en Venado Tuerto, donde organizaciones sindicales y políticas se reunieron en la plazoleta de Mitre y Casey bajo la consigna “Unir las luchas”.

La convocatoria local estuvo a cargo de Venadenses por la Democracia. Participaron representantes de la CGT Regional, La Bancaria y La Fraternidad, referentes del PJ y los concejales de Ciudad Futura Bruno Taddia y Florencia Giacometti. También asistió un grupo de trabajadores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hubo banderas, tambores y discursos que incluyeron cuestionamientos al DNU 70/23.

El conflicto nacional tiene como uno de sus ejes la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso la sancionó y luego insistió frente al veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero dejó suspendida su ejecución mediante el decreto 759/2025, lo que abrió una disputa judicial por los recursos destinados al sistema universitario.

El 6 de octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional ese decreto al considerar que funcionaba como una modalidad de veto no prevista por la Constitución. El Gobierno apeló la decisión. La controversia mantiene enfrentados al Ejecutivo y al sector universitario por la recomposición de salarios y el financiamiento de las actividades educativas.

La jornada también estuvo atravesada por incidentes en los alrededores del Congreso, donde hubo piedras, gases e hidrantes. La ministra Alejandra Monteoliva justificó la intervención de las fuerzas de seguridad y atribuyó los hechos a “los mismos agitadores violentos de siempre”. Algunos manifestantes, por su parte, denunciaron la presencia de infiltrados que habrían provocado los enfrentamientos. Esa denuncia constituye una versión de los participantes y no un hecho confirmado.

En el plano legislativo, una sesión de la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum. Las posiciones de dirigentes santafesinos mostraron diferencias dentro del espacio político provincial: el intendente de Venado Tuerto y presidente nacional de la UCR, Leonel Chiarella, expresó su respaldo a la marcha, mientras que Gisela Scaglia y José Núñez no asistieron a la sesión.

Otros dos integrantes de Unidos, los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, sí ocuparon sus bancas para habilitar el debate. La falta de quórum impidió que la sesión avanzara, en una jornada en la que el reclamo universitario volvió a reunir demandas educativas, sindicales y políticas.

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