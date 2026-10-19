La diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Valentina Ravera, se casó con Luciano Ibarra el sábado 17 de octubre en la Catedral de Rosario. La celebración reunió a legisladores y dirigentes del espacio libertario y continuó en el salón de eventos La Delfina, en la localidad de Ibarlucea.

La fecha del casamiento coincidió con el Día de la Lealtad Peronista. Esa coincidencia fue una de las particularidades del enlace, aunque el material disponible no incluye declaraciones de los novios que expliquen la elección del día ni que le atribuyan una intención política.

Ravera compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su esposo, ambos vestidos de novios, con el Monumento Nacional a la Bandera de fondo. En la imagen realizaron el gesto de los pulgares arriba que caracteriza al presidente Javier Milei. “Me casé con el amor de mi vida”, escribió la legisladora al acompañar la publicación.

Ibarra, de 30 años, también milita en La Libertad Avanza en Santa Fe. El vínculo de ambos con ese espacio tuvo su correlato en la presencia de referentes políticos que viajaron a la región para participar del festejo.

Entre los asistentes estuvieron los diputados nacionales Andrea Vera, Gino Visconti y Karen Reichardt. También participaron integrantes del armado santafesino que encabeza la diputada Romina Diez. Varios legisladores llegaron desde el viernes y se alojaron en un hotel de Funes. Lilia Lemoine, por su parte, envió sus saludos a la pareja.

Nacida en Venado Tuerto y criada en Elortondo, Ravera reside actualmente en Rosario, donde estudia Derecho y desarrolla actividades en el ámbito privado. Su trayectoria reúne así vínculos con distintas localidades del sur santafesino.

La legisladora llegó al Congreso después de las elecciones de 2025. Había ocupado el cuarto lugar de la lista de La Libertad Avanza promovida por Romina Diez en Santa Fe. Asumió su banca con 25 años y quedó entre las representantes más jóvenes de la Cámara de Diputados de la Nación.

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