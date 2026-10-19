Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre bajaron un 1,4% interanual a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con ese resultado, la fecha acumuló cinco años consecutivos de retroceso, en un escenario de compras acotadas y presupuestos familiares ajustados.

El ticket promedio fue de $63.197. Los descuentos, las promociones bancarias y la financiación en cuotas ayudaron a concretar operaciones, pero no alcanzaron para revertir la caída. De acuerdo con el informe, los consumidores priorizaron productos de menor valor y limitaron la compra de artículos más costosos.

Cuatro de los seis sectores relevados registraron bajas. Electrodomésticos y artículos para el hogar tuvo el mayor descenso, con un 3,6%. Cosméticos y perfumería, y equipos periféricos, accesorios y celulares retrocedieron un 3,2% cada uno. Calzado y marroquinería cayó un 2,2%. Las mejoras correspondieron a librería, que creció un 3,4%, e indumentaria, con una suba del 0,1%.

La evaluación de los comerciantes mostró un efecto limitado sobre la actividad mensual. El 39,9% consideró que la celebración tuvo un impacto moderado y el 31,7% señaló que aportó movimiento sin modificar el panorama general. Otro 19,3% afirmó que no tuvo incidencia, mientras que el 9% la calificó como una fecha clave para impulsar las ventas del mes.

Los resultados estuvieron en línea con las expectativas del 51,3% de los negocios consultados. En cambio, el 32,5% vendió menos de lo previsto y el 16,2% superó sus proyecciones.

En electrodomésticos y artículos para el hogar, la demanda se concentró en productos pequeños y de menor precio. Según CAME, las ventas digitales tuvieron mayor dinamismo que las presenciales, mientras que los costos financieros y las bonificaciones presionaron sobre los márgenes comerciales.

En celulares y accesorios, el relevamiento observó una postergación de la renovación de teléfonos y una preferencia por auriculares, fundas y relojes inteligentes. En calzado y marroquinería predominaron los artículos de uso cotidiano y los productos pequeños. Las promociones de hasta el 20% y las cuotas sostuvieron operaciones, aunque los límites disponibles en las tarjetas restringieron las compras.

Cosméticos y perfumería registró el ticket promedio más alto. El informe atribuyó parte de las dificultades del sector a las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas localidades del interior, que afectaron la circulación de clientes.

Entre los rubros con crecimiento, indumentaria sostuvo sus ventas con prendas livianas, ropa deportiva y promociones como 2×1 y 3×2, aunque con menor rentabilidad por operación. En librería, los libros de cocina, desarrollo personal y otras opciones económicas impulsaron la demanda. Ese sector tuvo el ticket promedio más bajo y, en algunas localidades, recibió un aporte adicional de las ferias del libro.

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