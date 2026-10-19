El Gobierno de Venado Tuerto realizó una nueva actividad de la Jornada Núcleo 2026, que reunió a estudiantes de distintas carreras para desarrollar propuestas vinculadas con problemáticas de la ciudad y la región. La iniciativa se desarrolló bajo la modalidad de hackatón, una dinámica de trabajo colaborativo que permite elaborar y presentar proyectos en un tiempo determinado.

La actividad fue organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, con el acompañamiento de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que aportó la metodología utilizada durante el encuentro.

Participaron alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Católico de Enseñanza Superior (ICES), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Instituto de Educación Superior N.º 7 y el Instituto Superior Dante Alighieri.

Dos desafíos vinculados con la realidad regional

Los estudiantes trabajaron en equipos interdisciplinarios sobre dos problemáticas.

La primera estuvo relacionada con la economía circular en la industria semillera. El objetivo consistió en encontrar alternativas para aprovechar residuos y subproductos de esta actividad, entre ellos plásticos, silobolsas, envases, cartón y materiales orgánicos.

Las propuestas debían contemplar la posibilidad de transformar esos materiales en recursos aprovechables, considerando su viabilidad económica, sostenibilidad y potencial para generar empleo.

El segundo desafío abordó los cambios demográficos, particularmente la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población. En este caso, los participantes debieron pensar respuestas a futuras necesidades de cuidado, servicios y organización social.

Durante el desarrollo de los proyectos, los equipos recibieron asesoramiento de profesionales y mentores de diferentes disciplinas.

Marlet y Ecos del Saber fueron los ganadores

Una vez finalizada la etapa de elaboración, los grupos presentaron sus trabajos ante un jurado encargado de evaluar las propuestas.

En el desafío ambiental, el primer puesto correspondió al grupo 3, denominado Marlet. Por su parte, el grupo 6, Ecos del Saber, obtuvo el reconocimiento en la categoría vinculada con los cambios sociales y demográficos.

La información difundida no precisa las características técnicas de los proyectos ganadores ni si tendrán continuidad mediante programas municipales o iniciativas privadas.

Educación, producción y oportunidades para los jóvenes

La apertura contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente; la directora de Empleo e Innovación y coordinadora del Plan Estratégico, Inés Paitoví; y Nicolás García, referente de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante su intervención, Chiarella sostuvo que la formación académica debe vincularse con los problemas cotidianos de las empresas y la comunidad.

Por su parte, Paitoví explicó que Núcleo surgió de las mesas de trabajo del Plan Estratégico de Venado Tuerto, con la intención de acercar a los jóvenes a las oportunidades productivas de la región.

Según indicó la funcionaria, la iniciativa lleva convocados cerca de 400 estudiantes a lo largo de sus tres ediciones.

Una propuesta que suma experiencias

El encuentro fue el segundo hackatón realizado durante 2026. El primero tuvo lugar en junio, durante Agroactiva, con la participación de más de 30 estudiantes de Venado Tuerto.

La Jornada Núcleo también ha incluido visitas a empresas, charlas con especialistas y actividades de formación.

La continuidad de los proyectos presentados y su posible aplicación en el sector productivo o en políticas públicas serán aspectos que permitirán evaluar el alcance de esta experiencia.