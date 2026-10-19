El Vivero Departamental de General López entregó más de 15.500 árboles desde sus primeras distribuciones, realizadas en 2023, según informó la senadora provincial Leticia Di Gregorio. De ese total, 2.000 ejemplares corresponden a 2026 y tuvieron como destino instituciones públicas y entidades de bien común de distintas localidades del departamento.

El espacio cuenta además con una nueva producción lista para entregar. Las instituciones interesadas pueden solicitar ejemplares a través de los canales habituales de contacto de la legisladora. La distribución es gratuita y está destinada a la forestación de instalaciones institucionales y espacios de uso público.

Entre los destinatarios se encuentran escuelas, clubes, iglesias y comunas. Di Gregorio explicó que la finalidad del vivero es exclusivamente institucional y sostuvo que el objetivo es facilitar el acceso a árboles a entidades que muchas veces carecen de recursos para realizar esas tareas. También señaló que la iniciativa no busca competir con los viveros privados.

La producción abastece tanto a esas instituciones como a proyectos de mayor escala, entre ellos la formación de cortinas forestales y la incorporación de árboles en espacios recreativos. Uno de los destinos recientes fue el Área Recreativa Norte (AReN) de Venado Tuerto, que recibió ejemplares para las tareas de forestación previstas en ese sector de la ciudad.

Otra línea de trabajo consiste en aportar material vegetal para que las localidades desarrollen sus propios espacios de producción. En Villa Cañás se entregaron estacas y ejemplares destinados a comenzar la conformación de un futuro vivero municipal. El aporte apunta a que la localidad pueda producir árboles para sus necesidades de forestación.

Anteriormente, las comunas de Chapuy y Amenábar también recibieron material vegetal para crear sus propios estaqueros. La senadora vinculó estas entregas con la intención de multiplicar la producción y dar a cada localidad más herramientas para incorporar árboles en sus espacios públicos.

El proyecto departamental comenzó en 2022, durante la gestión del entonces senador Lisandro Enrico, y concretó sus primeras entregas al año siguiente. Di Gregorio señaló que decidió continuar la iniciativa por los resultados que observa en las localidades beneficiadas.

Desde aquellas primeras distribuciones, el vivero mantiene una producción permanente, centrada principalmente en especies nativas y autóctonas. También cultiva variedades exóticas utilizadas con fines ornamentales, de acuerdo con las necesidades de las instituciones y las características de los lugares donde serán plantadas. Con nuevos ejemplares disponibles, la legisladora convocó a las entidades de General López a realizar sus solicitudes y expresó su intención de sostener las entregas.

Leé también

Goyechea reclamó a Di Gregorio por Enfermería en María Teresa

Di Gregorio anunció $190 millones para obras en escuelas

Di Gregorio impulsa cambios judiciales para proteger el vínculo de los niños con sus padres