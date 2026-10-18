Dandy (Eso que sucede en el mundo de los ricos), la obra escrita y dirigida por Paul Citraro, tiene previstas cuatro funciones de estreno en el Teatro Malandra de Venado Tuerto. Las presentaciones fueron anunciadas para los viernes 14 y 21 y los sábados 15 y 22 de noviembre, con un elenco integrado por Fiorentina Belbuzzi, Dalila Escorihuela, Pablo Gurrea y José Griotti.

La propuesta toma como punto de partida las historias del multimillonario, financista y escritor Raúl Barón Biza y de la actriz y aviadora Myriam Stefford. Se trata de una ficción inspirada libremente en esas figuras, que aborda las relaciones entre el lujo, el poder, el deseo y los secretos en un ambiente de la alta sociedad argentina.

En la trama, Barón Biza aparece como un aspirante a la alta clase porteña que busca conservar el dominio sobre su entorno mientras ese mundo comienza a desarmarse. Myriam, por su parte, reúne el deseo de volar con una vida interior atravesada por la fe. La tensión entre las aspiraciones de ambos forma parte del conflicto que desarrolla la pieza.

A su alrededor intervienen otros dos personajes: Altagracia, vinculada con la memoria de secretos y disidencias, y el coronel Ludwig Fuchs, asociado con el orden y el honor. Esas presencias amplían una historia que utiliza el universo de la Belle Époque argentina como marco para explorar los vínculos y las contradicciones de sus protagonistas.

El texto nació en el Espacio Experimentar Dramaturgia del Centro Cultural Teatro Ideal y tuvo el acompañamiento pedagógico de Ariel Barchilón. Su proceso de desarrollo se extendió durante casi dos años, con trabajo en las salas del Teatro Ideal y bajo el amparo de La Incubadora, un espacio multifuncional de esa institución.

El estreno en el Teatro Malandra llevará ante el público el resultado de ese recorrido de escritura y preparación. El proyecto cuenta, además, con el impulso de Marca de Ciudad, que acompaña la producción.

La puesta incorpora como fondo musical la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, en la versión de Gustav Leonhardt. Esa elección suma música sacra a una ficción centrada en las disputas, las ambiciones y los deseos de sus personajes.

La información difundida sobre estas cuatro funciones no precisa horarios, valores de las entradas ni modalidad de reserva.

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