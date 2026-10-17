El colegio Taller de Nazareth de Venado Tuerto inauguró el viernes 16 de octubre una sala de streaming destinada a la producción de contenidos audiovisuales de sus estudiantes. La apertura incluyó una primera transmisión en vivo, con participación de alumnos de los niveles primario y secundario, que pudo seguirse desde las aulas y por el canal de YouTube de la institución.

El nuevo estudio lleva el nombre de “Prof. Ariel Avalis”, en reconocimiento a uno de los principales impulsores de la radio escolar. Esa experiencia comenzó hace más de dos décadas y constituye el antecedente de la propuesta que ahora incorpora herramientas para transmitir también imágenes.

Los protagonistas de la emisión inaugural fueron los alumnos del Taller de Producción Periodística del secundario y del Taller de Streaming del primario. Durante el programa, contaron cómo se desarrolló el trabajo institucional para concretar la sala y repasaron la trayectoria de la radio, desde sus comienzos hasta esta nueva etapa audiovisual.

La transmisión permitió compartir la apertura con la comunidad educativa tanto dentro como fuera del establecimiento. El espacio está destinado a actividades de aprendizaje y creación de contenidos que combinan comunicación, expresión oral, trabajo en equipo y uso de herramientas digitales.

Del acto participaron autoridades, docentes y estudiantes de ambos niveles. La bienvenida estuvo a cargo de Patricia Pisari y Alexis Mussetto, directivos del secundario; Rosana Parera, del primario; y la representante legal María Rosa Ugalde.

Durante la ceremonia se descubrió la placa que identifica a la sala. Ariel Avalis estuvo presente en el homenaje, acompañado por docentes y directivos que participaron del inicio y la puesta en marcha de la radio escolar. La jornada también reunió a integrantes de aquellas primeras experiencias de comunicación de la institución.

Luego, el padre Diego Cavanagh bendijo el estudio y se realizó el corte de cintas que formalizó su apertura.

La incorporación del streaming amplía las posibilidades de producción que ofrecía la radio escolar. Con la nueva sala, los talleres de primaria y secundaria cuentan con un espacio equipado para desarrollar contenidos audiovisuales y compartir sus trabajos con la comunidad.

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