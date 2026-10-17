Los empleados bancarios recibirán en octubre un ingreso inicial bruto de $2.626.346,89, tras el aumento del 1,9% acordado para septiembre entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. La actualización se corresponde con la inflación de ese mes y lleva la suba salarial acumulada en los primeros nueve meses de 2026 al 23,6%.

El total se compone de un sueldo inicial de $2.552.560,34 brutos y una participación en las ganancias de $73.786,55. Así, la cifra que supera los $2,6 millones incluye ambos conceptos: no corresponde únicamente al salario inicial ni representa el monto de bolsillo.

El incremento tiene alcance sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. Comprende tanto las sumas remunerativas como las no remunerativas y también los adicionales convencionales y no convencionales previstos para los trabajadores de la actividad.

La paritaria también actualizó el bono por el Día del Bancario, que se cobra cada noviembre. Su monto mínimo quedó fijado en $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre. Es un pago adicional al salario mensual y su valor puede variar de acuerdo con las condiciones pactadas para cada trabajador.

El acuerdo entre el gremio que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresariales establece que el mecanismo de actualización por inflación continuará durante octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, los ajustes de esos meses seguirán la evolución mensual de los precios, según lo convenido por las partes.

La negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de enero de 2027. El aumento acumulado del 23,6% hasta septiembre está calculado sobre los salarios vigentes en diciembre de 2025.

La actualización bancaria se inscribe en un escenario de diferencias en la evolución de los ingresos laborales. Según datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó un 1,3% real en agosto frente a julio, en la serie desestacionalizada. En ese mismo período, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos avanzó un 0,9%.

La comparación con noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei, arroja resultados distintos para esos dos indicadores. El salario promedio del sector privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que la remuneración correspondiente a los principales convenios colectivos acumuló una pérdida real del 6,9%.

Esas cifras describen la evolución general de los salarios privados y de los principales convenios. La actualización del sector bancario, en cambio, corresponde al acuerdo específico entre su sindicato y las cámaras de la actividad.