Venado Tuerto tendrá una noche de doblaje participativo con “Cine Dub Jam”, una propuesta abierta a toda la familia que se realizará el sábado 17 de octubre en 1927 Multiespacio. El ingreso está previsto para las 21 y la actividad de doblaje comenzará a las 22. La entrada general cuesta $8.000 y las reservas se reciben al 3462 69-6238.

La iniciativa es impulsada por la docente, artista y productora Natalia Ávila junto con Rosana Villa, coordinadora del grupo de teatro Echos. La actividad invita a elegir escenas de películas, series y animaciones para interpretarlas con la propia voz frente al público. También podrán asistir quienes prefieran disfrutar de las intervenciones desde su lugar, sin subir al escenario.

La participación comenzará a prepararse con la reserva de la entrada. Los interesados recibirán una lista de películas disponibles y podrán seleccionar la escena que quieran interpretar. Esa elección les permitirá ensayar los diálogos en sus casas antes del encuentro. Las intervenciones podrán ser individuales o grupales, de modo que varias personas compartan los personajes de una misma secuencia.

El formato admitirá tanto la reproducción del texto original como la invención de nuevos diálogos. Así, cada participante podrá decidir si sigue las palabras de la escena elegida o propone su propia versión. Para las interpretaciones, el espacio contará con pantalla gigante, auriculares y micrófono.

La apertura, una hora antes del inicio del doblaje, permitirá que los asistentes pidan algo para comer o tomar de la carta gastronómica del lugar. Ese tiempo también estará disponible para repasar los textos antes de participar.

Los organizadores plantean el encuentro como una actividad familiar, abierta a distintas edades. La fecha coincide con el Día de la Lealtad Peronista y es la víspera del Día de la Madre. En ese marco, anunciaron sorteos de regalos y la proyección de algunos videos alusivos a la fecha para quienes deseen verlos.

Para los premios, la organización cuenta con el acompañamiento de una tienda local y busca sumar otros comercios que quieran colaborar. Los sorteos formarán parte de la misma jornada de encuentro y doblaje.

La intención de los organizadores es darle continuidad a la propuesta dentro de la agenda cultural local. Entre las posibilidades para futuras ediciones mencionaron encuentros temáticos dedicados a Los Simpsons o a Stranger Things, aunque todavía se trata de ideas. Durante la actividad se entregará un código QR para que los asistentes puedan dejar opiniones y sugerencias sobre la experiencia y aportar propuestas para próximos encuentros.

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