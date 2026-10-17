El 58% de los encuestados cree que su situación económica empeorará dentro de un año, mientras que el 38% espera una mejora. El panorama del presente también muestra expectativas limitadas: el 33% considera que está mejor que un año atrás, según el informe de humor social que el consultor Eduardo D’Alessio presentó en una entrevista con Cadena 3.

Los resultados cambian de manera marcada entre quienes votaron a La Libertad Avanza. En ese grupo, el 68% afirma que su situación mejoró respecto del año pasado y el 88% confía en que estará mejor dentro de un año. La diferencia entre esas respuestas y las del conjunto de los consultados es uno de los puntos centrales del relevamiento.

D’Alessio explicó que realiza el estudio mensualmente junto con Sergio Berensztein desde hace más de una década. Según precisó, la proporción de personas que considera estar mejor que un año atrás pasó del 35% en la medición del año pasado al 33% actual. A su juicio, la continuidad de los resultados no representa necesariamente una señal positiva.

El consultor atribuyó las diferencias a un fuerte componente ideológico en la percepción de la economía. Sostuvo que algunos sectores concentran su atención en lo que perdieron, mientras que otros priorizan lo que esperan ganar. También vinculó esas lecturas con distintas ideas sobre el Estado: quienes lo consideran una protección y quienes lo ven como un obstáculo.

En la evaluación de la gestión, el informe ubica en el 34% la valoración positiva del gobierno de Javier Milei. D’Alessio aclaró que ese dato no equivale a una proyección electoral: una persona puede cuestionar al oficialismo y, aun así, votarlo por tener una opinión más negativa de la oposición. Según su análisis, esa lógica de rechazo también funciona en sentido inverso.

El consultor señaló que no realiza pronósticos electorales y afirmó que, de acuerdo con sus estudios, el 15% de la población decide su voto durante las últimas 48 horas. Consideró que los electores sin una identificación firme conforman un grupo heterogéneo, difícil de captar. Entre los factores que podrían influir en sus preferencias mencionó la inseguridad y la tranquilidad urbana.

Por último, D’Alessio destacó el peso que atribuye a la estabilidad del dólar en las expectativas. En su interpretación, ofrece previsibilidad y sostiene la esperanza de recuperación entre quienes todavía no perciben mejoras cotidianas. Al comparar esta etapa con un momento equivalente de la presidencia de Mauricio Macri, consideró que Milei está mejor posicionado porque su antecesor ya había atravesado una crisis cambiaria.