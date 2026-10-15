River Plate atraviesa un momento complicado en el cierre del Torneo Clausura 2026. El empate 1-1 frente a Sarmiento, disputado este miércoles, volvió a dejar puntos importantes en el camino y redujo las posibilidades del conjunto millonario de conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Uno de los protagonistas fue Gonzalo Montiel, autor del gol del empate, quien después del encuentro habló con la prensa y reconoció las dificultades que atraviesa el equipo. El defensor campeón del mundo señaló que el rendimiento deberá mejorar en las cuatro fechas restantes.

La autocrítica de Montiel después del empate

El lateral no ocultó su disconformidad con el resultado y explicó que River había viajado con la intención de quedarse con los tres puntos.

"Nos vamos tristes porque vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. No era el resultado que queríamos, pero hay que seguir trabajando", expresó.

Montiel también analizó las diferencias entre ambos tiempos. Reconoció que durante la primera mitad River tuvo dificultades para imponerse en los duelos individuales y recuperar las segundas pelotas, aunque consideró que el funcionamiento mejoró después del descanso.

Sin embargo, esa reacción no alcanzó para conseguir la victoria.

Cuatro partidos que pueden definir la temporada

Con 46 puntos, River se encuentra octavo en la tabla anual y ocupa, por el momento, una de las últimas posiciones que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

El objetivo de jugar la Libertadores 2027 aparece cada vez más condicionado por los resultados propios y por lo que suceda con sus competidores directos.

"Nos estamos jugando finales, quedan cuatro. Tenemos que ir en busca de los resultados", manifestó Montiel, quien también insistió en que el equipo debe mejorar futbolísticamente.

Tomando como referencia los 57 puntos que necesitó Argentinos Juniors para clasificarse en 2025, River debería sumar al menos 11 de las 12 unidades disponibles para alcanzar esa cifra. De todos modos, la clasificación dependerá de la tabla definitiva de esta temporada.

Una dificultad que River todavía no consigue resolver

Otro de los aspectos que preocupa es la falta de remontadas. Según la estadística publicada por TyC Sports, River acumula 31 encuentros consecutivos en los que comenzó perdiendo y no consiguió dar vuelta el resultado.

La última remontada se produjo el 6 de noviembre de 2024 frente a Instituto, en Córdoba.

Montiel reconoció esta situación y sostuvo que el plantel necesita encontrar respuestas cuando comienza los partidos en desventaja.

Además, el defensor manifestó su desacuerdo con una decisión de Sebastián Zunino, quien anuló una acción de gol por una mano previa de Fausto Vera. El futbolista aseguró que los jugadores no habían advertido la infracción.

River necesita reaccionar en el tramo final

El equipo tendrá cuatro compromisos para intentar mejorar su posición en la tabla anual. La obligación de sumar convive con la necesidad de recuperar regularidad y corregir los problemas que se repitieron durante el campeonato.

El próximo encuentro ante Belgrano será una nueva oportunidad para comenzar esa recuperación. Mientras tanto, River deberá seguir de cerca los resultados de Argentinos Juniors, Boca, Vélez e Independiente Rivadavia, entre otros competidores.

La clasificación internacional sigue abierta, aunque el margen para dejar puntos en el camino es cada vez menor.