Dos vuelcos de camiones se registraron el viernes por la noche en la región: uno en el cruce de las rutas 8 y 14 y otro sobre la Ruta 33, a la altura de la estancia «La Josefina», en Sancti Spíritu. Un conductor fue trasladado al Hospital Gutiérrez, mientras que el otro resultó ileso. En el segundo siniestro, el acoplado y la carga derramada afectaron la circulación.

El primero ocurrió minutos antes de las 22. Un camión que circulaba por la Ruta 14 en sentido San Gregorio-Venado Tuerto perdió el control al llegar al cruce con la Ruta 8 y terminó volcado a la vera de la arteria nacional.

El conductor era el único ocupante del vehículo. Fue atendido por Bomberos de Santa Isabel y personal médico del SIES 107 de Venado Tuerto. Estaba consciente, aunque no se encontraba ubicado en tiempo y espacio, por lo que los servicios de emergencia decidieron trasladarlo al Hospital Gutiérrez.

En ese operativo también intervinieron efectivos de la Guardia Provincial y personal de la Comisaría de Chapuy.

El segundo vuelco se produjo alrededor de las 22.20 sobre la Ruta 33. A la altura de la estancia «La Josefina», un camión que transportaba cereal mordió la banquina y volcó su acoplado. La carga de maíz quedó derramada sobre la calzada.

El transporte estaba compuesto por un camión Iveco modelo Tector 170280 y un acoplado Saturni. Lo conducía un hombre de 42 años, oriundo de Monte Caseros, provincia de Corrientes, quien resultó ileso.

Como el acoplado quedó obstruyendo parcialmente la calzada, la Policía realizó tareas de señalización y dispuso tránsito asistido para permitir el paso de los vehículos y resguardar a quienes circulaban por el sector.

En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de la Comisaría de Sancti Spíritu, la Subcomisaría 14ª de Amenábar y la Guardia Provincial O.U.R.5.

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